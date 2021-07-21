Eşel mobil nedir? Devletten vatandaşa akaryakıtta 18 milyar liralık katkı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıttaki fiyat artışlarının önüne geçmek için uygulanan eşel mobil sistemi ile vatandaşa ciddi bir ekonomik destek sağlandığını belirterek, bu desteğin devlete maliyetinin 18 milyar lira olduğunu açıkladı. Aktaş, "Hali hazırda devletin benzinde rutinde alması gereken litrede 2 lira 52 kuruştan 67 kuruş, motorinde alması gereken litrede 2 lira 5 kuruş iken litrede 71 kuruş, LPG de ise alması gereken litrede 1 liradan hiç almayarak ciddi bir ekonomik destek sağlamaktadır" dedi.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen sendikanın 2. Olağan Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Aktaş, sendikanın çalışmaları ve akaryakıt sektörüne ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE NAMUSLULAR KAZANACAK
Kuruldukları günden bu yana kaçak ve kayıtdışı akaryakıt ile sendika olarak mücadele ettiklerini belirten Aktaş, "Örneğin, fatura kaynaklı vergi kaçakçılığının akaryakıt sektörüne verdiği zararı her fırsatta dile getirdik. Bu kaçakçılıktan elde edilen haksız kazanç ile sağlanan ucuz akaryakıt satışıyla, vergisini ödeyen basiretli bayileri piyasadan çekilmek durumunda kaldığını duyurduk.