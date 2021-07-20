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    Ticaret Bakanlığı’na 750 yeni personel (Ekonomi haberleri)

    Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla alım gerçekleştirilecek. Başvurular, 9-18 Ağustos'ta yapılabilecek.

    Ticaret Bakanlığı’na 750 yeni personel

    Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla alım gerçekleştirilecek. Başvurular, 9-18 Ağustos'ta yapılabilecek.

    UZAY ARACIMIZIN TASARIMINA BAŞLANDI
    Cumhuriyet'in     100'üncü yılında Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin (SORS) uçuşlu testleri başarıyla tamamlandı. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda uzay aracımızın tasarımına başladık" dedi.

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    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı’na 750 yeni personel (Ekonomi haberleri)