Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.07.2021 06:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2021 06:26
    ABONE OL

    Kriptoda yasak yok vergi var! Düzenleme ekimde Meclis'te

    Son dönemlerde sıkça tartışılan kripto paralarla ilgili hazırlanan düzenlemenin tarihi ve detayları netleşiyor. Buna göre kurumlara sermaye şartı, teminat ve vergiyi de içeren düzenlemeler ekimde Meclis’e gelecek.

    Kriptoda yasak yok vergi var! Düzenleme ekimde Meclis'te

    Dünyada hızla yaygınlaşan kripto para için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çalışmalar tamamlandı. Aracı kurumlar için sermaye şartı getirilmesi, şüpheli hareketleri MASAK'ın denetlemesi, suistimallere karşı teminat mecburiyeti konulması başta olmak üzere çeşitli kurallar içeren düzenleme ekimde Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Ercan Gül, "Neredeyse hazır. Bu konuda dünyada çok geniş bir yelpaze var. Bu işi tamamen serbest, batan batar giden gider düşüncesiyle yapanlar var, tamamen serbest yapan, mesela Japonya bunlardan bir tanesi, hiç düzenleme yapmamış. Batı Avrupa, Amerika genelde düzenleme orada da yine serbest mekanizmalar. Biz biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz. Yasaklama düşünmüyoruz. Yasaklayanlar demokrasisi problemli olan ülkeler" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Rus uzmanlardan çok çarpıcı 15 Temmuz yorumu
    Haberler Ekonomi Kriptoda yasak yok vergi var! Düzenleme ekimde Meclis'te