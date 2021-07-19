Kriptoda yasak yok vergi var! Düzenleme ekimde Meclis'te

Dünyada hızla yaygınlaşan kripto para için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çalışmalar tamamlandı. Aracı kurumlar için sermaye şartı getirilmesi, şüpheli hareketleri MASAK'ın denetlemesi, suistimallere karşı teminat mecburiyeti konulması başta olmak üzere çeşitli kurallar içeren düzenleme ekimde Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Ercan Gül, "Neredeyse hazır. Bu konuda dünyada çok geniş bir yelpaze var. Bu işi tamamen serbest, batan batar giden gider düşüncesiyle yapanlar var, tamamen serbest yapan, mesela Japonya bunlardan bir tanesi, hiç düzenleme yapmamış. Batı Avrupa, Amerika genelde düzenleme orada da yine serbest mekanizmalar. Biz biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz. Yasaklama düşünmüyoruz. Yasaklayanlar demokrasisi problemli olan ülkeler" dedi.