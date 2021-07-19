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    • Ekonomi
    • 19.07.2021 19:40
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    • 19.07.2021 19:40
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    Kurbanlık fiyatları ne kadar 2021? Kurban pazarları ve BİM, A101, Migros marketlerde kurbanlık fiyatları kaç TL?

    Gündeme yoğun bir şekilde Kurbanlık fiyatları ne kadar 2021? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Milyonlarca Müslüman alemi hem kurban pazarlarının hem de marketlerin fiyatlarını merak ediyor bütçelerine en uygun olandan satın alım yapmak istiyor. Peki Kurban pazarları ve BİM, A101, Migros marketlerde kurbanlık fiyatları kaç TL? Taksitle alışveriş yapılabiliyor mu? Kurban Bayramı boyunca kesilebilecek olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatlarına ilişkin bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kurbanlık fiyatları ne kadar 2021?

    Kurbanlık fiyatları ne kadar 2021? Kurban pazarları ve BİM, A101, Migros marketlerde kurbanlık fiyatları kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslüman alemi fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yer yıl olduğu gibi 2021 yılı için de fiyatları belirledi. İşte tüm bilgiler…

    2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 6 bin lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişeceğini, canlı ağırlıklı fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 24-35 lira, küçükbaşta 24-40 lira olacağını bildirdi.

    Bayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve büyükbaşta inek, düve, tosun, küçükbaşta ise koyun, koç, toklu ve keçi olmasına göre değiştiğini ifade etti.

    Ortalama fiyatları paylaşan Bayraktar, "Bu yıl ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında." bilgisini verdi.

    Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça ve talebin durumuna göre de değişeceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı ağırlık kilogram fiyatının 29 lira 46 kuruş, küçükbaş canlı ağırlık kilogram fiyatının ise 33 lira 36 kuruş olduğunu kaydetti.

    Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında 32-35 lira, Ankara'da 26-30 lira, İzmir'de ise 24-35 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 35-40 lira, 30-36 lira ve 25-40 lira düzeyinde seyrettiğini bildirdi.

        BİM, A101, MİGROS MARKETLER KURBANLIK FİYATLARI KAÇ TL

        CARREFOUR KURBANLIK FİYATI!

        CarrefourSA, en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1950 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 2050 lira olarak belirlendi.

        Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için ise hisse fiyatı 1950 lira olarak belirlendi.

        Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor.

        MİGROS KURBANLIK FİYATI!

        Migros marketlerde kurbanlıkların satışı başladı. Ücretsiz teslimat hizmeti sunacağını açıklayan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1795 liradan, 16 kilogramlık koçu 1950 liradan alıcıyla buluşturuyor.

        Migros, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 25 kilogram sakatatsız kemiksiz et olan bir hissenin fiyatını 2295 lira olarak belirledi.

        A101 KURBANLIK FİYATI!

        A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına farklı bankaların kartlarına göre 8 ila 10 taksit imkanı sunuyor.

        A101, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 1695 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını 1795 liradan satıyor. A101, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına indirim olanağı da tanıyor. Firma müşterilerine bağış seçeneğini de veriyor.

        A101'de en az 16 kg Karaman Koç 1,695,00 TL,

        En az 20 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse 1,795,00 TL olarak açıklandı.
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        Haberler Ekonomi Kurbanlık fiyatları ne kadar 2021? Kurban pazarları ve BİM, A101, Migros marketlerde kurbanlık fiyatları kaç TL?