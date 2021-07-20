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    • Ekonomi
    • 21.07.2021 08:32
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    • 21.07.2021 08:32
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    PTT ihtiyaç sahibi ailelere 1.250 TL veriyor: Kefilsiz, şartsız anında başvurabilirsiniz! Ve sonunda belli oldu!

    İhtiyaç sahipleri amacıyla açıklama yapıldı. Kurban Bayramı sonucunda nakit gereksinimi olan vatandaşlar PTT'ye müracaatte bulunarak hemen bin 250 TL alabiliyorlar. Krediye dair olarak oluşturulan açıklamada, kredinin kefilsiz koşulsun vatandaşlara verildiği bildirildi. Kredi işlemleri esnasında kredi tutarlarından kesilen masraflar Bankalar tarafından alınmaktadır. Kredi tutarlarından dosya masrafı ve sigorta masrafı vb. adlar altında kesilen tutarların iadesi konularında ilgili Banka nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    PTT ihtiyaç sahibi ailelere 1.250 TL veriyor: Kefilsiz, şartsız anında başvurabilirsiniz!

    Peş peşe açıklamalar yapıldı. PTT nakit gereksinimi olanlara ideal finansmanlı kredi veriyor. 1.250,00 TL kredi çeken bir vatandaş, aylık 58,18 TL geri ödeme yapabiliyor. Bu kapsamda oluşturulan açıklamada, "Nakit ihtiyaçlarınız için, %2,59'dan başlayan faizlerle 36 ay vade ve 30.000 TL ye kadar size en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerinizi iletip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz." İfadeleri kullanıldı. Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları bankalar tarafından yapılmaktadır.

    PTT krediye nasıl başvuru yapılır?

    İşyerlerimize kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekmektedir. Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmamaktadır.

    Kredi işlemlerinde işyerlerimizde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.

    Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde Şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı olmayan kendisini komisyoncu/aracı olarak tanıtan şahısların ve Şirketimizin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

        Kredi işlemleri esnasında kredi tutarlarından kesilen masraflar Bankalar tarafından alınmaktadır. Kredi tutarlarından dosya masrafı ve sigorta masrafı vb. adlar altında kesilen tutarların iadesi konularında ilgili Banka nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir.

        Kredilere ilişkin cayma hakkı işlemleri işyerlerimizden yapılmamaktadır. Bu nedenle Anlaşmalı Bankalar adına işyerlerimizden kredi kullanan müşterilerin, kullanmış oldukları kredilerine ilişkin cayma hakkı taleplerini ilgili Bankaya iletmeleri gerekmektedir. Kredi çekmek isteyenler için N Kolay İhtiyaç Kredi faiz oranı, kredi notuna göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %2,59 aylık akdi faiz oranı, en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir.

        PTT KREDİSİNDE YAŞ SINIRI

        PTT'den kredi çekmek isteyenlerin unutmaması gereken bir nokta var ki o da yaş sınırı. Yaş sınırı bankadan bankaya değişiklik gösterse de genellikle üst sınır 80'dir. Yaş sınırının içine vadede eklenir. Yani örneğin kredi kullanacağınız bankanın yaş sınırı 80 ise ve siz 78 yaşında iseniz maksimum iki sene vadeli kredi kullanabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi PTT ihtiyaç sahibi ailelere 1.250 TL veriyor: Kefilsiz, şartsız anında başvurabilirsiniz! Ve sonunda belli oldu!