PTT ihtiyaç sahibi ailelere 1.250 TL veriyor: Kefilsiz, şartsız anında başvurabilirsiniz! Ve sonunda belli oldu!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. PTT nakit gereksinimi olanlara ideal finansmanlı kredi veriyor. 1.250,00 TL kredi çeken bir vatandaş, aylık 58,18 TL geri ödeme yapabiliyor. Bu kapsamda oluşturulan açıklamada, "Nakit ihtiyaçlarınız için, %2,59'dan başlayan faizlerle 36 ay vade ve 30.000 TL ye kadar size en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerinizi iletip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz." İfadeleri kullanıldı. Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları bankalar tarafından yapılmaktadır.
PTT krediye nasıl başvuru yapılır?
İşyerlerimize kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekmektedir. Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmamaktadır.
Kredi işlemlerinde işyerlerimizde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde Şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı olmayan kendisini komisyoncu/aracı olarak tanıtan şahısların ve Şirketimizin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.