PTT ihtiyaç sahibi ailelere 1.250 TL veriyor: Kefilsiz, şartsız anında başvurabilirsiniz! Ve sonunda belli oldu!

Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde Şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı olmayan kendisini komisyoncu/aracı olarak tanıtan şahısların ve Şirketimizin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.