5 bin TL maaşı var ama başvuran yok! Başkan isyan etti: Açıkçası şaşkınız!

Antalya Otobüsçüler Odası, kent içi toplu ulaşımda istihdam edilmek üzere 50 ulaşım personeli arandığı yönünde ilan verdi. Oda, 25 günlük mesai için aylık 5 bin TL maaş belirledi.
İlan çıktıktan sonra birkaç kişinin kendilerine ulaştığını kaydeden Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, "5 bin TL maaş verdik kimse oralı olmadı. Nedenini biz de anlamadık. Açıkçası şaşkınız" diye konuştu.
ULAŞIMA YENİ İSTİHDAM
Arslan, temmuz ayından itibaren başlayan normalleşmeyle birlikte gece 12.00'ye kadar toplu ulaşım seferlerinin sürdüğünü, bu nedenle şoför kadrosunu genişletmek istediklerini söyledi.