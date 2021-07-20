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    • Ekonomi
    • 21.07.2021 08:46
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    • 21.07.2021 08:46
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    E-Devlet Açık Kapı 500 TL son dakika bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu?

    500 TL bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Bayramda E-Devlet Açık Kapı uygulamalarından bayram harçlığı verileceği iddia ediliyordu. Sosyal medyada sık sık çıkan bu iddiaların ardından vatandaşlar da doğruluk payı olup olmadığını öğrenmek içini araştırma yapıyor. Konuyla ilgili merakla beklenen açıklamalar geliyor. Peki; 500 TL bayram harçlığı var mı? Konuyla ilgili iddialar sosyal medyada konuşulurken, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 'Açık Kapı' yardım başvurusu hakkında bilgiler paylaşıldı.

    takvim.com.tr
    500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı var mı?

    E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Bayramda vatandaşlara ek ödeme yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar, bayram harçlığı hakkında araştırma yapıyor. Son günlerde sosyal medyada sıkça dillendirilen 500 TL bayram harçlığı için açıklama geldi. Peki; 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? İşte yanıtı!

    500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VAR MI?

    Konuyla ilgili iddialar sosyal medyada konuşulurken, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 'Açık Kapı' yardım başvurusu hakkında bilgiler paylaşıldı.

    "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

    Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

    Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."

        BAKANLIKTAN "BAYRAM HARÇLIĞI" AÇIKLAMASI

        İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        * Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

        * Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.

        * Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

        * Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.

        EMNİYET'TEN 'BAYRAM HARÇLIĞI' UYARISI

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

        SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Ekonomi E-Devlet Açık Kapı 500 TL son dakika bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu?