E-Devlet Açık Kapı 500 TL son dakika bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu?

E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Bayramda vatandaşlara ek ödeme yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar, bayram harçlığı hakkında araştırma yapıyor. Son günlerde sosyal medyada sıkça dillendirilen 500 TL bayram harçlığı için açıklama geldi. Peki; 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? İşte yanıtı!
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VAR MI?
Konuyla ilgili iddialar sosyal medyada konuşulurken, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 'Açık Kapı' yardım başvurusu hakkında bilgiler paylaşıldı.
"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.
Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.
Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."