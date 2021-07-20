E-Devlet Açık Kapı 500 TL son dakika bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu?

E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Bayramda vatandaşlara ek ödeme yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar, bayram harçlığı hakkında araştırma yapıyor. Son günlerde sosyal medyada sıkça dillendirilen 500 TL bayram harçlığı için açıklama geldi. Peki; 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? İşte yanıtı!