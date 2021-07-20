Anında hesaplara yatıyor! Asgari ücretli çalışanların banka hesaplarına 518 TL veriliyor! Ve resmen duyuruldu!

Türkiye'de özel sektörde çalışan çoğu şahıs bayramda çalışmaya devam ediyor. Bayramda çalışan vatandaşlara ise işverenleri doğrultusundan bayram mesaisi ödemesi yapılıyor. Bu sene Kurban Bayramı'nda çalışan asgari ücretlinin hesabına ek 518 TL yatırılacak. Resmi tatil günleri olan bayramlarda standart bir iş günü gibi çalışılmasına bayram mesaisi olarak ifade edilir. Çalışanlar resmi tatil günlerinde çalışmasalar da aylık maaşlarına resmi tatil günlerinin ücreti dahildir. Bayramlarda çalışanların ise aylık sabit maaşlarına bayram mesai ücreti eklenir. Bayram mesai ücreti çalışılan her tatil günü için ödenir.
Bayram ücretleri nasıl hesaplanır?
Bayramda çalışan vatandaşlara ödemeleri nakit olarak yapılıyor. Çalışanın aylık maaşı 30 güne bölünerek günlük ücret hesaplaması yapılıyor. Günlük ücretin 2 ile çarpılması ile ise çalışanın alacağı bayram ücreti ortaya çıkmış oluyor. 15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 518.10 TL ödeme yapılacak.
Bayram Mesaisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Genel tatil günü olarak değerlendirilen bayramlarda belirli işyerleri ve çalışanların iş devamlılığını sağlaması gerekebiliyor. Çalışanların iş sorumluluklarını sürdürdüğü bu süreç bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Resmi olarak da tatil olan bayramlarda mesai çalışanlar ve işyeri arasındaki iş sözleşmesine bağlı olarak yapılabiliyor.