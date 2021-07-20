Anında hesaplara yatıyor! Asgari ücretli çalışanların banka hesaplarına 518 TL veriliyor! Ve resmen duyuruldu!

Herkes gibi çalışanlarınızın da bayramda aileleriyle vakit geçirmek, tatil yapmak isteyebilir. Bayram mesaisi yapan çalışanlarınızın belirli haklarının sağlanması önemlidir. Bunun için, bayramda tatilinde mesai yapan çalışanlara aylık maaşlarına ek olarak bir mesai ücreti ödenir. Bayram mesaisi için özel bir ücretlendirme ile kendilerine ayırabilecekleri zamanı iş devamlılığı için değerlendiren çalışanlarınızın hakları sağlanır.