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    • Ekonomi
    • 21.07.2021 08:30
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    • 21.07.2021 08:30
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    Anında hesaplara yatıyor! Asgari ücretli çalışanların banka hesaplarına 518 TL veriliyor! Ve resmen duyuruldu!

    Kurban Bayramı'nda binlerce şahıs çalışmaya devam ediyor. Fakat çalışanlara işverenleri doğrultusundan bayram mesaisi ödemesi yapılıyor. Bu yıl bayramda çalışan asgari ücretliye ise 518 TL ödeme yapılacak. Bayramda çalışan vatandaşlara ödemeleri nakit olarak yapılıyor. Çalışanın aylık maaşı 30 güne bölünerek günlük ücret hesaplaması yapılıyor. Günlük ücretin 2 ile çarpılması ile ise çalışanın alacağı bayram ücreti ortaya çıkmış oluyor. 15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 518.10 TL ödeme yapılacak.

    takvim.com.tr
    Asgari ücretli çalışanların banka hesaplarına 518 TL yatırılacak!

    Türkiye'de özel sektörde çalışan çoğu şahıs bayramda çalışmaya devam ediyor. Bayramda çalışan vatandaşlara ise işverenleri doğrultusundan bayram mesaisi ödemesi yapılıyor. Bu sene Kurban Bayramı'nda çalışan asgari ücretlinin hesabına ek 518 TL yatırılacak. Resmi tatil günleri olan bayramlarda standart bir iş günü gibi çalışılmasına bayram mesaisi olarak ifade edilir. Çalışanlar resmi tatil günlerinde çalışmasalar da aylık maaşlarına resmi tatil günlerinin ücreti dahildir. Bayramlarda çalışanların ise aylık sabit maaşlarına bayram mesai ücreti eklenir. Bayram mesai ücreti çalışılan her tatil günü için ödenir.

    Bayram ücretleri nasıl hesaplanır?

    Bayramda çalışan vatandaşlara ödemeleri nakit olarak yapılıyor. Çalışanın aylık maaşı 30 güne bölünerek günlük ücret hesaplaması yapılıyor. Günlük ücretin 2 ile çarpılması ile ise çalışanın alacağı bayram ücreti ortaya çıkmış oluyor. 15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 518.10 TL ödeme yapılacak.

    Bayram Mesaisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

    Genel tatil günü olarak değerlendirilen bayramlarda belirli işyerleri ve çalışanların iş devamlılığını sağlaması gerekebiliyor. Çalışanların iş sorumluluklarını sürdürdüğü bu süreç bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Resmi olarak da tatil olan bayramlarda mesai çalışanlar ve işyeri arasındaki iş sözleşmesine bağlı olarak yapılabiliyor.

        Herkes gibi çalışanlarınızın da bayramda aileleriyle vakit geçirmek, tatil yapmak isteyebilir. Bayram mesaisi yapan çalışanlarınızın belirli haklarının sağlanması önemlidir. Bunun için, bayramda tatilinde mesai yapan çalışanlara aylık maaşlarına ek olarak bir mesai ücreti ödenir. Bayram mesaisi için özel bir ücretlendirme ile kendilerine ayırabilecekleri zamanı iş devamlılığı için değerlendiren çalışanlarınızın hakları sağlanır.

        Bayram Mesai Nedir?

        Resmi tatil günleri olan bayramlarda standart bir iş günü gibi çalışılmasına bayram mesaisi olarak ifade edilir. Çalışanlar resmi tatil günlerinde çalışmasalar da aylık maaşlarına resmi tatil günlerinin ücreti dahildir. Bayramlarda çalışanların ise aylık sabit maaşlarına bayram mesai ücreti eklenir. Bayram mesai ücreti çalışılan her tatil günü için ödenir.

        Çalışan bayram mesaisi ile haftalık çalışma süresini aşıyorsa hem fazla mesai hem de bayram mesai ücreti ödenir. Bayram mesai ücreti yerine çalışana karşılık olarak serbest zaman izni ile karşılanması mevzuata uygun değildir. Çalışanların bayramda çalıştıkları her gün için bayram mesai ücretinin ödenmesi gerekir.

            Bayram Mesaisi Yapmak Zorunlu Mu?

            Bayram mesaisine ilişkin İş Kanunu'na ait açıklama, ulusal bayramlarda olduğu gibi tatil günleri olarak kabul edilen bayram günlerinde de çalışmanın zorunlu olmadığını belirtiliyor. Ancak, çalışanların iş sözleşmesinde bayramlarda, tatil günlerinde çalışmaya yönelik bir bilgi yer alıyorsa işverenin talebi üzerine bayram mesaisi zorunlu olabiliyor. Bayram veya diğer tatil günleri mesailerine ilişkin iş sözleşmesinde çalışılması hakkında bir bilginin bulunmaması durumunda söz konusu günlerde çalışılması için çalışanın onayı gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi Anında hesaplara yatıyor! Asgari ücretli çalışanların banka hesaplarına 518 TL veriliyor! Ve resmen duyuruldu!