Düğün sezonu açıldı, internetten altın alımı yüzde 67 arttı

Normalleşme süreciyle düğünlerde patlama yaşanırken; bu durum altın satışlarına da yansıdı. Online alışveriş yoluyla altın satışlarının da arttığını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Nisan'a kıyasla Mayıs ve Haziran aylarında tedarikçilerimizin altın satışları yüzde 67 arttı" dedi. En çok gram altının rağbet gördüğünü aktaran Çevikoğlu, "Gram altını, çeyrek ve yarım altın takip ediyor. Bileklik şeklinde yapılan altınlara da son dönemde ilgi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

BÜYÜK İNDİRİME DİKKAT!

Çevikoğlu, internetten mücevherat alışverişiyle ilgili, "Büyük indirimlerle altın gibi ürünler satanlara itibar etmeyin. Özellikle güven damgası olan platformları tercih edin" uyarısı yaptı.