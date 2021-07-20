Çocuğu olan herkese düzenli ödeme yatacak! 1259 TL’lik ödeme yapılıyor! İŞKUR kurslarına başvurmuş ailelerin dikkatine!

Aile ve sosyal hizmetler belirti edilen bir kaç koşulu gerçekleştiren çocuklu ailelere bundan sonra her ay 1259 TL'lik bir ödeme yapılacağını açıkladı. Devlet doğrultusundan gereksinimi olan çocuklu aileler sürekli bir yardım vardı ancak bu kadar yüksek meblağlara daha evvelce hiç çıkılmamıştı. İŞKUR ve ya meslek kurslarına başvurmuş çocuklu aileler aile ve sosyal hizmetlere e devlet üzerinden başvurularını şartları karşıladığını ve devamın da evrakların hepsini eksiksiz bir şekilde ilettiği de başvuru süreci başlayacak ve onaylandıktan sonra ki her ay düzenli olarak kullanmış oldukları banka ve ya banka yoksa PTT ye isimlerine yatacak.