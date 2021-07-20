Çocuğu olan herkese düzenli ödeme yatacak! 1259 TL’lik ödeme yapılıyor! İŞKUR kurslarına başvurmuş ailelerin dikkatine!

Aile ve sosyal hizmetler belirti edilen bir kaç koşulu gerçekleştiren çocuklu ailelere bundan sonra her ay 1259 TL'lik bir ödeme yapılacağını açıkladı. Devlet doğrultusundan gereksinimi olan çocuklu aileler sürekli bir yardım vardı ancak bu kadar yüksek meblağlara daha evvelce hiç çıkılmamıştı. İŞKUR ve ya meslek kurslarına başvurmuş çocuklu aileler aile ve sosyal hizmetlere e devlet üzerinden başvurularını şartları karşıladığını ve devamın da evrakların hepsini eksiksiz bir şekilde ilettiği de başvuru süreci başlayacak ve onaylandıktan sonra ki her ay düzenli olarak kullanmış oldukları banka ve ya banka yoksa PTT ye isimlerine yatacak.
Aile Ve Sosyal Hizmetlere Bu Destek İçin Başvuru Şartları Nelerdir?
Ekonomik yoksunluk çekilmesi sebebi ile , destek alamadıkları taktir de korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan hakların da bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ya ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ve ya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar. Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları. Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.