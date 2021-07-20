Faturalı hatta kredi nasıl alınır? Faturalı hatta kredi başvurusu nereden yapılır? 20 bin TL kredi veriliyor mu?

Bu şekilde para bulma konusunda sıkıntı çeken vatandaşlara alternatif olarak faturalı hatlara borç transferi sağlayan firmalar bulunmaktadır.

Ülkemizdeki 3 Operatör firmasının faturalı hatlar için uyguladığı faturaya yansıtılan Ek Cihaz Ücreti sistemi sayesinde, 12 bin liraya kadar cep telefonu almak isteyenler tarafından tercih edilmektedir.

En fazla 12 aya kadar taksit yapılabilen bu yöntem sayesinde yüksek tutarlarda alınan cep telefonları, satılıp bozdurularak acil nakit para ihtiyaçları karşılanabilmektedir.

Faturalı hattınızın üzerinden telefon alarak satışını yapmak isterseniz;

Kendi faturanızı göstererek telefon alabilir ve bunu satabilir,

Bunun yanında danışmanlık firmalarına başvuru yapıp işlemi firmaya yaptırarak telefonu nakite çevirebilirsiniz.

Bu iki farklı yöntemleri uygulayarak acil para ihtiyaçlarınızı hemen karşılayabilirsiniz. Danışmanlık firmasına başvuru yaparak işlemi firmaya yaptırmak isterseniz bu durumda firmanın vereceği hizmet bedelini ödemeniz gerekecektir.