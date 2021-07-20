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    • Ekonomi
    • 20.07.2021 19:47
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    • 20.07.2021 19:50
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    Faturalı hatta kredi nasıl alınır? Faturalı hatta kredi başvurusu nereden yapılır? 20 bin TL kredi veriliyor mu?

    Özellikle kredi notu düşük olan vatandaşların sıklıkla kullandığı bir yöntem olan Faturalı hatta kredi nasıl alınır? Para sıkıntısı çeken ve acil nakit ihtiyacı olanlar bankalardan olumsuz dönüş alınca bu yöntemi sıklıkla kullanmaya başladı. Peki bunun için hangi şartları taşımak gerekiyor, bu yöntem nasıl kullanılır. Faturalı hatta 20 bin TL kredi veriliyor mu? Faturalı hatta kredi başvurusu nereden yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları…

    takvim.com.tr
    Faturalı hatta kredi nasıl alınır?

    Faturalı hatta kredi nasıl alınır? Faturalı hatta kredi başvurusu nereden yapılır? 20 bin TL kredi veriliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar ve kredi notu düşük olduğundan ya da başka şartları taşımadıkları için bankalardan kredi çekemeyenler çareyi faturalı hattan yararlanmakta bulunuyor. Peki bu yöntemler, şartlar nelerdir?

    FATURALI HATTA KREDİ NASIL ÇEKİLİR?

    Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için faturalı hat sahibi olan vatandaşlar faturalarının üzerinden puanı kadar cihaz satın alarak ürünü satabilir ve nakite döndürebilir.

    Bu şekilde para bulma konusunda sıkıntı çeken vatandaşlara alternatif olarak faturalı hatlara borç transferi sağlayan firmalar bulunmaktadır.
    Ülkemizdeki 3 Operatör firmasının faturalı hatlar için uyguladığı faturaya yansıtılan Ek Cihaz Ücreti sistemi sayesinde, 12 bin liraya kadar cep telefonu almak isteyenler tarafından tercih edilmektedir.

    En fazla 12 aya kadar taksit yapılabilen bu yöntem sayesinde yüksek tutarlarda alınan cep telefonları, satılıp bozdurularak acil nakit para ihtiyaçları karşılanabilmektedir.

    Faturalı hattınızın üzerinden telefon alarak satışını yapmak isterseniz;

    Kendi faturanızı göstererek telefon alabilir ve bunu satabilir,
    Bunun yanında danışmanlık firmalarına başvuru yapıp işlemi firmaya yaptırarak telefonu nakite çevirebilirsiniz.
    Bu iki farklı yöntemleri uygulayarak acil para ihtiyaçlarınızı hemen karşılayabilirsiniz. Danışmanlık firmasına başvuru yaparak işlemi firmaya yaptırmak isterseniz bu durumda firmanın vereceği hizmet bedelini ödemeniz gerekecektir.

        FATURALI HATTA KREDİ ÇEKME ŞARTLARI NELER?

        Faturalı hat üzerinden ek cihaz alımı yaparak acil nakite dönüştürmek isteyenler, faturalı hatlara kredi çekme yöntemi şartlarını sağlamalıdır.

        Faturalı Hat Üzerine Kredi Alabilmenin Şartlarına bakacak olursak; Faturalı Hatlara Kredi alabilmek için öncelikle kullandığınız operatörde en az 6-12 ay kullanım faturalı hat kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Sıralarsak;

        Kişinin adına kayıtlı faturalı hattı olması,
        En az 6 ay aynı hat kullanılması,
        2 yıl aynı faturanın kullanılması,
        2 yıl ev ve iş telefon aboneliğinin bulunması,
        Hat sahibi olabilmek,
        Başka operatöre kesinlikle borcunuz olmaması
        Kara listede hattınız olmamalı ve
        2 yıl ve üzeri internet aboneliğinin olması gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Faturalı hatta kredi nasıl alınır? Faturalı hatta kredi başvurusu nereden yapılır? 20 bin TL kredi veriliyor mu?