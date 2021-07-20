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    Bayram tatilinde oteller doldu, vatandaş denize açıldı: En çok tercih edilen yerler ise Göcek, Fethiye ve Bozburun

    Bayram tatilinde sadece oteller ve yazlıklar değil, tekneler de doldu. Deniz üstünde tatil için en çok tercih edilen yerler ise Göcek, Fethiye ve Bozburun oldu... İşte 2021 tekne kiralama fiyatları.

    Tatile demir attık

    Kurban Bayramı tatili doludizgin geçiyor. 9 günlük tatili sadece oteller ve yazlıklar değil, tekneler de dolu olarak geçiriyor. Kiralık teknelerde yer bulmak neredeyse imkansızlaştı.

    Tekne turları da yüzde 100 doluluğa ulaştı. Online tekne kiralama platformu viravira.co'nun CEO'su Baran Yıldırım, "Bayram haftası doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Yer kalmadığından dolayı 2-3 hafta gibi bir süredir bayram haftasına rezervasyon alamadık. En çok tercih edilen yerler Göcek, Fethiye ve Bozburun. Bunlara ek olarak Bodrum, Marmaris merkez, Kaş ve Datça da var. Fethiye çıkışlı teknelerin de çoğunlukla Göcek rotası yaptığı düşünülürse, Göcek'in yat turizminde aslan payını aldığını söyleyebiliriz. Bozburun ise özellikle yurt içi pazara hitap eden makul fiyatlı gulet portföyü ile son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Yunanistan çıkışının olmaması ve yurt dışı talebin azalması nedeniyle daha lüks teknelerin bulunduğu Bodrum'da ise bir miktar zayıflık var" dedi.

    İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı da "Bayram haftasında boş yat kalmadı" dedi.

        Yat işletmecisi Ethem Yiğit, "Bayram tatilini, yat sektörü yüksek dolulukla geçirecek" ifadesini kullanırken; gulet işletmecisi Mustafa Yüce de bayram tatilinde yüzde 100'e yakın dolulukla hizmet verdiklerini söyledi. Antalya Adrasan'da 150 tur teknesi olduğunu anlatan tekne sahibi Kudret Acar da "Bayram tatili için tüm teknelerde rezervasyonlar günler öncesinden doldu. Turlara katılmak için çok yoğun talep devam ediyor ama maalesef teknelerde yer kalmadı" diye konuştu.

        2 BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR


        Baran Yıldırım, tekne kiralama fiyatları hakkında da bilgi verdi: "Yüksek sezonda kişi başı haftalık 2 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla yelkenli tekne kiralayabilirsiniz. Gulet tipi teknelerde ise kişi başı haftalık 3 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla mavi yolculuk tatili yapmak mümkün."
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        Haberler Ekonomi Bayram tatilinde oteller doldu, vatandaş denize açıldı: En çok tercih edilen yerler ise Göcek, Fethiye ve Bozburun