Bayram tatilinde oteller doldu, vatandaş denize açıldı: En çok tercih edilen yerler ise Göcek, Fethiye ve Bozburun

Tekne turları da yüzde 100 doluluğa ulaştı. Online tekne kiralama platformu viravira.co'nun CEO'su Baran Yıldırım, "Bayram haftası doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Yer kalmadığından dolayı 2-3 hafta gibi bir süredir bayram haftasına rezervasyon alamadık. En çok tercih edilen yerler Göcek, Fethiye ve Bozburun. Bunlara ek olarak Bodrum, Marmaris merkez, Kaş ve Datça da var. Fethiye çıkışlı teknelerin de çoğunlukla Göcek rotası yaptığı düşünülürse, Göcek'in yat turizminde aslan payını aldığını söyleyebiliriz. Bozburun ise özellikle yurt içi pazara hitap eden makul fiyatlı gulet portföyü ile son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Yunanistan çıkışının olmaması ve yurt dışı talebin azalması nedeniyle daha lüks teknelerin bulunduğu Bodrum'da ise bir miktar zayıflık var" dedi.