Temmuz ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı | TÜİK Temmuz 2021 tüketici güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz 2021





HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 57,9 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Haziran ayında 61,0 iken, Temmuz ayında %5,1 oranında azalarak 57,9 oldu.



HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 82,9 iken, Temmuz ayında %3,8 oranında azalarak 79,8 oldu.



GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 83,2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 86,0 iken, Temmuz ayında %3,3 oranında azalarak 83,2 oldu.



DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,0 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Haziran ayında 96,9 iken, Temmuz ayında %0,1 oranında artarak 97,0 oldu.