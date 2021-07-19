Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para hamlesi! Yatırımcılar dikkat! Yeni şartlar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan yasa çalışmasında kripto varlık çeşitleri tanımlandı, ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı belirlendi.
Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.
Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre verilecek. Aracı kurum sahiplerinde belirli kriterler aranacak, güvenlik soruşturmaları, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar devreye girecek.