Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.07.2021 16:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2021 17:19
    ABONE OL

    Bayramda EFT ve havale yapılır mı? 20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı'nda para transferi yapılıyor mu?

    Milyonlarca vatandaş arefe gününde bankaların mobil uygulamaları üzerinden para transferi yapılıp yapılmadığı merak etmeye başladı. Para transferi gerçekleştirecek olan binlerce kişi Kurban Bayramı'nda EFT ve havale işlemlerinin hesaplara aktırılıp aktarılamayacağını öğrenmek istiyor. Peki, bayramda EFT ve havale yapılır mı? 20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı'nda para transferi yapılıyor mu? İşte merak edilenler...

    Bayramda EFT ve havale yapılır mı?

    Kurban Bayramı 2021 yılında 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram resmi tatil olduğundan para transferi yapacak olan kişiler EFT ve havale işlemlerine dair detayları merak ediyor. Peki, bayramda EFT ve havale yapılır mı? 20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı'nda para transferi yapılıyor mu?

    İşte merak edilen sorunun yanıtı;

    BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

    Arefede EFT-havale gibi işlemleri öğlene kadar yapıldı. Bayram sonuna kadar EFT ve havale işlemleri resmi tatil nedeniyle yapılamayacak.

    İşte merak edilenler;

    EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

    1000 TL üzerindeki EFT işlemi normal şartlarda bankalar arası 10-20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir.

        Buna ek olarak mesai saati dışında EFT yapıldığı takdirde ertesi gün sabah bankalar açılır açılmaz işlem gerçekleşir. Cuma akşamı yapılan EFT ise pazartesi sabahı bankalar açıldığında gerçekleşir.

        FAST ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

        FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir.

        Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP'nin adayını uluslararası karar vericiler belirleyecek
        Haberler Ekonomi Bayramda EFT ve havale yapılır mı? 20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı'nda para transferi yapılıyor mu?