Kurban Bayramı 2021 yılında 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram resmi tatil olduğundan para transferi yapacak olan kişiler EFT ve havale işlemlerine dair detayları merak ediyor. Peki, bayramda EFT ve havale yapılır mı? 20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı'nda para transferi yapılıyor mu?

İşte merak edilen sorunun yanıtı;