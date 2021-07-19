Kurban Bayramı 2021 yılında 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram resmi tatil olduğundan para transferi yapacak olan kişiler EFT ve havale işlemlerine dair detayları merak ediyor. Peki, bayramda EFT ve havale yapılır mı? 20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı'nda para transferi yapılıyor mu?
İşte merak edilen sorunun yanıtı;
BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
Arefede EFT-havale gibi işlemleri öğlene kadar yapıldı. Bayram sonuna kadar EFT ve havale işlemleri resmi tatil nedeniyle yapılamayacak.
İşte merak edilenler;
EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
1000 TL üzerindeki EFT işlemi normal şartlarda bankalar arası 10-20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir.