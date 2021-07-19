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    Kripto para alım satımına denetim geliyor (Ekonomi haberleri)

    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, kripto para alım satımında denetimi güçlendirecek yasa çalışmasının tamamlandığını, Ekim'de Meclis'e sunulacağını açıkladı.

    Kripto paraya vergi ve sermaye şartı

    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, kripto para alım satımında denetimi güçlendirecek yasa çalışmasının tamamlandığını, Ekim'de Meclis'e sunulacağını açıkladı.

    Batı Avrupa, Amerika benzeri bir düzenleme olacağını belirten Gül, "Serbest kambiyo, kur rejimi olan bir ülke olduğumuz için biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz" dedi.

    Avrupa'da olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak ve şirketlerde sermaye şartı aranacak. Hazırlanan çalışmada kripto varlık çeşitleri tanımlandı, alım satım yapanların uyacağı ilkeler belirlendi.

    Kripto varlık şirketlerinin SPK gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor. Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre verilecek.

    UMUT IŞIĞI OLDU
    Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği     yeni projelerine ara vermeden devam ediyor. Dernek, şimdi de Afrikalı mazlumlara umut ışığı olmak için Katarakt Projesi'ni hayata geçirdi. Cansuyu ekipleri Kousseri şehrinde 500 Kamerun'luya uzman göz doktorları eşliğinde katarakt ameliyatı yaptırdı, aydınlığa kavuşmalarına vesile oldu. Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, bu proje ile on binlerce muhtacı karanlıktan kurtarıp onlara ışık olacaklarını söyledi.

    DÜĞÜN VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI
    Cansuyu Derneği    , Afrika'da Sünnet Projesi ile büyük bir ihtiyacı karşılıyor. On binlerce çocuğu sünnet ettiren dernek, Türkiye'den götürdüğü hekimler eşliğinde sünnetleri gerçekleştiriyor. 'Yetim Projesi' ile de dünya üzerinde binlerce yetimin aylık masraflarını karşılayan dernek, son olarak Gazze'de yetim bir çiftin düğünlerini gerçekleştirdi.

        AKILLI KURBAN DÖNEMİ
        Sincan Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Belediyeye ait 4 kesim alanına kurulan sistem, vatandaşın işini son derece kolaylaştıracak. Sıra numarası verilen vatandaş, SMS ile bilgilendirilecek, böylece saatlerce sıra beklemek zorunda kalmayacak. Ayrıca kameralarla kurban pazarı ve kurban sırası canlı olarak takip edilebilecek. Kurban pazarlarında sabah-akşam haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor, dezenfekte ediliyor. Zabıta ekipleri bölgede denetimlere devam ediyor.

        YARIŞ ZAMANI
        İsviçreli Richard Mille,         ünlü Le Mans Classic yarışının geri dönüşünü kutlamak için yeni bir saat çıkardı. Lüks saat üreticisi, Le Mans'a adanan 8'inci sınırlı sayıda modelini tanıttı. Sadece 150 tane üretilecek yeni RM 029 Automatic Le Mans Classic, beyaz yarış çizgili yeşil bir kasa içinde geliyor. 40.10 x 48.15 x 13.10 mm ölçülerindeki kasa, Mille'in imzası niteliğindeki Quartz TPT ile donatıldı. 18 ayar beyaz altının da kullanıldığı saate sahip olmak için 176 bin dolar ödemek gerekiyor.

        TEDBİR ALMAYAN TESİSE 13 BİN 500 TL CEZA
        Turizmi         Teşvik Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre; turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası verilecek. Bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın 2 katı tutarında para cezası uygulanacak.

        TOGG'DA İLK GÖVDE MONTAJI
        Türkıye'nin yüzde yüz yerli ve milli otomobili TOGG gaza bastı! Gebze'de ilk gövde montajı yapıldı.
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        Haberler Ekonomi Kripto para alım satımına denetim geliyor (Ekonomi haberleri)