Kripto para alım satımına denetim geliyor (Ekonomi haberleri)

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, kripto para alım satımında denetimi güçlendirecek yasa çalışmasının tamamlandığını, Ekim'de Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Batı Avrupa, Amerika benzeri bir düzenleme olacağını belirten Gül, "Serbest kambiyo, kur rejimi olan bir ülke olduğumuz için biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz" dedi.

Avrupa'da olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak ve şirketlerde sermaye şartı aranacak. Hazırlanan çalışmada kripto varlık çeşitleri tanımlandı, alım satım yapanların uyacağı ilkeler belirlendi.

Kripto varlık şirketlerinin SPK gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor. Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre verilecek.