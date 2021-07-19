Kripto para alım satımına denetim geliyor (Ekonomi haberleri)

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, kripto para alım satımında denetimi güçlendirecek yasa çalışmasının tamamlandığını, Ekim'de Meclis'e sunulacağını açıkladı.
Batı Avrupa, Amerika benzeri bir düzenleme olacağını belirten Gül, "Serbest kambiyo, kur rejimi olan bir ülke olduğumuz için biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz" dedi.
Avrupa'da olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak ve şirketlerde sermaye şartı aranacak. Hazırlanan çalışmada kripto varlık çeşitleri tanımlandı, alım satım yapanların uyacağı ilkeler belirlendi.
Kripto varlık şirketlerinin SPK gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor. Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre verilecek.
UMUT IŞIĞI OLDU
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yeni projelerine ara vermeden devam ediyor. Dernek, şimdi de Afrikalı mazlumlara umut ışığı olmak için Katarakt Projesi'ni hayata geçirdi. Cansuyu ekipleri Kousseri şehrinde 500 Kamerun'luya uzman göz doktorları eşliğinde katarakt ameliyatı yaptırdı, aydınlığa kavuşmalarına vesile oldu. Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, bu proje ile on binlerce muhtacı karanlıktan kurtarıp onlara ışık olacaklarını söyledi.
DÜĞÜN VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI
Cansuyu Derneği, Afrika'da Sünnet Projesi ile büyük bir ihtiyacı karşılıyor. On binlerce çocuğu sünnet ettiren dernek, Türkiye'den götürdüğü hekimler eşliğinde sünnetleri gerçekleştiriyor. 'Yetim Projesi' ile de dünya üzerinde binlerce yetimin aylık masraflarını karşılayan dernek, son olarak Gazze'de yetim bir çiftin düğünlerini gerçekleştirdi.