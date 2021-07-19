Hazine'den 7 trilyon dolarlık pazar için 10 adım! Başkan Erdoğan imzaladı yürürlüğe girdi

FİNANSMAN İMKÂNLARI TEK ÇATI ALTINDA;

Çevre ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak uluslararası ve ulusal tüm destek imkânlarına ilişkin bilgiler derlenecek. Mevcut finansman imkânlarına ilişkin bilgiler tüm paydaşların erişimine sunulacak şekilde tek bir çatı altında derlenerek daha etkin kullanım sağlanacak.

TANITIM FAALİYETLERİ BAŞLAYACAK:

Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda mevcut finansman olanaklarından azami fayda sağlanması amacıyla bilgilendirme, tanıtım, teşvik faaliyetleri yürütülecek. Mevcut finansman imkânları hakkında ilgili paydaşların bilgilendirilmesi, kapasitelerinin artırılması ve başvurularının teşvik edilmesi de sağlanacak. Finansmandan yararlanmaya yönelik uluslararası düzeyde iş birliği etkinlikleri gerçekleştirilecek.