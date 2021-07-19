Hazine'den 7 trilyon dolarlık pazar için 10 adım! Başkan Erdoğan imzaladı yürürlüğe girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Türkiye'de yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem kuruluyor. Plan'a göre yeşil finansın gelişimini destekleyecek 10 önemli adım şöyle:
YEŞİL TAHVİL İHRACI DESTEKLENECEK:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilmesi muhtemel bir yeşil veya sürdürülebilir tahvil ihracı kapsamında "Sürdürülebilir Tahvil Çerçeve Dokümanı" hazırlanacak.
TEŞVİK SİSTEMİ GÜNCELLENECEK:
Yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla ihtiyaçların belirlenecek, AB'de sağlanan teşvik unsurları da dikkate alınarak ulusal teşvik sistemi gözden geçirilecek. Yeşil finansmanın gelişimi amacıyla küresel şirketlerin, AB'nin sınıflandırma mevzuatı dikkate alınarak yatırımların sürdürülebilirliğini belirlemeyi hedefleyen bir mevzuat hazırlığı yürütülecek.
REHBERLER ARALIKTA PAYLAŞILACAK:
Yeşil tahvil ve yeşil sukuk rehberi hazırlanacak. Yeşil Sukuk alanında çalışmalar yürütülecek. Sürdürülebilir bankacılığın geliştirilebilmesine yönelik bir yol haritası belirlenecek.
KÜRESEL FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK:
Türkiye'nin, yeşil dönüşüme yönelik uluslararası finansmana erişiminin geliştirilmesi Amacıyla diplomatik ve teknik çalışmalar yapılacak. Aday ülkelere yönelik AB finansman imkânlarına erişim amacıyla AB ve üye ülkeler nezdinde girişimde bulunulacak.
ATIKLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN KAYNAK:
Mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlara sağlanan finansal destekler artırılacak.