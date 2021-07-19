Şubeye gitmeden SMS ile... Anında onaylanan 50.000 TL kredi müjdesi verildi! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

SMS Kredi Almanın Şartları Nelerdir?

SMS ile kredi başvurusu yapmak oldukça kolaydır. Ancak başvuru için gerekli şartları da yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar;

• Başvuru yapanın 18 yaşından büyük olması,

• Kredi skorunun kredi almaya yetecek düzeyde olması,

• Belirli sayıda kredi başvurusu yapmış olmak, yani 12 ve üzerinde olan kredi başvuruları otomatik olarak olumsuz sonuçlanmaktadır.