Şubeye gitmeden SMS ile... Anında onaylanan 50.000 TL kredi müjdesi verildi! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

Temmuz ayı içerisinde gereksinim kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar amacıyla sağlanan olanaklardan bir tanesi de İş Bankası Anında Kredi. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da banka şubelerinden müracaat yapabileceğiniz kredi amacıyla müracaatnuzun onaylanması halinde paranız hesabına yatar. Peki İş Bankası hemen kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar hangi şartları sağlamak zorundalar. SMS kredi, bankaları müşterilerine kısa mesaj yolu ile süratlice kredi kullandırmalarına verdikleri isimdir. SMS kredi, bilhassa maaş müşterileri amacıyla genelde ön tanımlı olur ya da kısa bir istihbarat raporu ile tanımlanır.
Şubeye Gitmeye Gerek Yok
İş Bankası sunmuş olduğu kredi kampanyasına ilişkin açıklamasında, "Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır." bilgilerini paylaştı.
İŞ BANKASI'NDAN 50 BİN TL'YE KADAR ANINDA KREDİ
İş Bankası anında kredi kampanyası 50.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir. Bu kredi kampanyasından yararlanacak olan vatandaşlar için faiz oranları standart değildi. Faiz oranları başvuru esnasında müşterinin kredi durumuna göre özel olarak belirlenir. Kullanılacak kredi limitine göre bu faiz oranlarıyla ödeme plannı oluşturulur. İş Bankası anında kredi geri ödemeleri müşterilerin talep etmesi durumunda en az 3 ay en fazla ise 60 ay vade ile yapılır.