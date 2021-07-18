Satın alınan evin 31 bin 149,18 TL'sini devlet ödeyecek! İlk kez ev almak isteyenlere devlet binlerce TL geri ödemesiz para veriyor!

İlk defa ev alacakların devletten destek almaları amacıyla devletin tespit ettiği bankalar üzerinden konut hesabı açmak ve belirli bir vakit birikim gerçekleştirmek gerekiyor. Aralarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankaların yer aldığı kamu bankaları yanı sıra Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, İş Bankası gibi hemen hemen tüm özel bankalarda açılabiliyor. Konut hesabı için ilk açılış tarihinde bir kerelik o sene için açıklanan üst limit üzerinden toplu para ödemesi yapılabilmektedir. Yani hesaba bir seferlik sadece açılışta toplu para yatırılmaktadır.
İLK DEFA EV ALACAKLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Belirli bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.
Kampanyanın bir diğer şartı ise düznli ödeme talimatı. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme isteniyor. Konut hesabı açan kişiler arasından en az 36 aylık hesabı olanlar söz konusu destekten faydalanabiliyor. Paranın beklediği aylara göre ise hibe oranı artıyor.