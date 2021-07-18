Volkswagen Passat'ı 150.000 TL’ye satın alabilirsiniz! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Araba almak isteyenler kına yakacak!

Ziraat Bankası Araç İhale Şartları

Ziraat Bankası ihalelerle araç, ev, arsa ve işyeri satışı yapmaktadır. Bu varlıklar, borçlarını geri ödemeyen kişilerin mülkiyetindedir. Yapılacak ihaleye katılarak hemen kullanılmış bir araca sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. Bilgi almak için hemen size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz. Burada size istediğiniz aracın hasar kaydını, özelliklerini ve fiyatını gösterecekler. İhalede aracın fiyatı belli değil. Ancak, daima piyasa değeri ile ilgilenin. Piyasa değerinin % 6'sı bankaya yatırılır ve uzmanlar tarafından sabitlenir. Bu miktar teminat olarak belirlenir. Bankanın size verdiği sözleşmeyi onayladığınız zaman satış süreciniz çoktan başlamıştır. İhaleyi size vermezseniz paranız banka tarafından size iade edilecektir. Ancak ihalede araç size verilmiş ise noter ücretini ödemeniz gerekmektedir. Önemli bir şart şudur; ihaleyi kazandınız ama aracı bıraktınız, ödediğiniz depozitoyu alamazsınız. Ayrıca aracın plakasına da bakabilir ve detaylı bilgi bulabilirsiniz. Hasar bilgilerini e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Satılık araçlar için Ziraat Bankası web sitesine bakabilirsiniz.