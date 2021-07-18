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    • Ekonomi
    • 19.07.2021 08:13
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    • 19.07.2021 08:13
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    Volkswagen Passat'ı 150.000 TL’ye satın alabilirsiniz! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Araba almak isteyenler kına yakacak!

    Kullanılmış araba satın alırken süregelen olarak sarfedilen yöntemlerden biri, borçları karşılığında ödenmemiş vasıtaları satın almaktır. Bankalar, müşterileri destekleyerek teminat istemektedir. Bu sigortalar vasıtaları ya da konutları kapsayabilir. İpotekli vasıta sahiplerinin borçlarını ödeyememesi halinde vasıtalar icra amacıyla haczediliyor. Bankalar ise haciz yolu ile satın aldıkları vasıtalardan ideal fiyata kurtuluyor

    takvim.com.tr
    Volkswagen Passat'ı 150.000 TL’ye satın alabilirsiniz!

    Yapı Kredi Bankası araba sahibi olmak isteyenler amacıyla duyurdu. Özel banka doğrultusundan vasıta satış listesi yayınladı. Banka doğrultusundan yayınlanan listeye göre 150 bin TL'ye Volkswagen Passat vasıta satılacak. Yapı Kredi bankasından ikinci el araba satın alabilmek isteyenlerin alakalı vasıta amacıyla öneride bulunması gerekiyor. Yapı Kredi Bankası vasıta satış ilanları yayınladı. Yayınlanan ilanlar arasında Volkswagen Passat aracın 150 bin TL'ye satışa çıktığı görüldü. Bankalardan 2. El araç satışları banka ile yapılan protokoller sonrasında başlıyor. Protokole göre en önemli şart her ihalede olduğu gibi teminat yatırmak.

    Volkswagen Passat'ı 150.000 TL'ye satın alabilirsiniz!

    Volkswagen Passat araç için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    28 TH 440 VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI BMT 122 COMFORTLINE 2012MODEL, MANUEL, BENZİNLİ,2 adet kaza kaydı vardır. 02.02.2015 tarihinde 4.001.75.-TL, 19.10.2012 tarihinde 1.570.10.-TL hasar almıştır. Anahtarı mevcuttur ancak akü bitik olduğu için çalıştırılamamıştır ve motor sesi dinlenememiştir. Aracın üzerinde boya kabarmaları vardır. Sağ ön kapı,sol arka kapı,sağ arka çamurluk, sol arka çamurluk, sol arka kapı, ön tampon, arka tampon, sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk, tavan sacı,sol ayna kabı ,bagaj kapağı kısmında onarım boya hasarı vardır. Sol arka jant diğerlerinden farklıdır. Km bilgisi görülememiş. Döşemeleri kirli, lastikleri yıpranmıştır.Stepnesi görülememiştir. Kaput açılamadığından eksik parça var mı görülememiştir. Ön cam ve diğer camları sağlamdır.

        Banka satış ön koşulları açıklamasında ise "Belirlenen baz satış fiyatları endikatif fiyatlar olup, kesin satış fiyatları gayrimenkullere teklif verme yöntemi sonucunda belirlenmektedir. Bankamız satışa konmuş gayrimenkullerin baz satış fiyatlarını genel ekonomik konjonktür paralelinde olmak üzere revize edebilir.

        Belirlenen baz satış fiyatları peşin ödeme içermekte olup, bankamızca kredilendirilmesi yoluyla desteklenmesinin istenmesi halinde bankamızın olağan kredilendirme süreci yaşanacaktır. Bu gibi alıcı talepleri bankamız kredi tahsis mercilerince, kredi prosedürlerimiz çerçevesinde değerlendirilecektir." İfadeleri kullanıldı.

        Bankalardan 2. El Araç Nasıl Alınır?

        Bankalar, borç verirken müşterilerinden bazı belgeler sağlamalarını ister. Bu belgelerden en önemlisi ise gelir kanıtıdır. Uygun gelire sahip ve kredi notu yüksek kişilere mali destek sağlanacaktır. Çekilecek kredi, bankanın cari faiz oranına göre hesaplanır. Hesaplamadan sonra müşteri için bir ödeme planı oluşturulacaktır. Sistem, plan için ödediğiniz aylık TL ücretleri gösterecektir. Bu kredi seçeneklerinin bankalardan sağladığı faydaların yanı sıra geliri yetersiz olan kişiler de garanti yöntemlerini kullanabilmekte veya bu kredilerden evleri, arsaları, işyerleri, araçları ve diğer varlıkları için ipotek sağlayarak yararlanabilmektedir. Teminat fiilen ödenmemişse önce müşteri uyarılır. Uyarıya rağmen hala ödeme yapılmazsa borç varlıktan ödünç alınır. Bu durumda aracı bankaya teminat olarak gösterirseniz, borcunuzu geri ödemediğinizde banka aracınıza el koyar ve uygun fiyata satar.

        Ziraat Bankası Araç İhale Şartları

        Ziraat Bankası ihalelerle araç, ev, arsa ve işyeri satışı yapmaktadır. Bu varlıklar, borçlarını geri ödemeyen kişilerin mülkiyetindedir. Yapılacak ihaleye katılarak hemen kullanılmış bir araca sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. Bilgi almak için hemen size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz. Burada size istediğiniz aracın hasar kaydını, özelliklerini ve fiyatını gösterecekler. İhalede aracın fiyatı belli değil. Ancak, daima piyasa değeri ile ilgilenin. Piyasa değerinin % 6'sı bankaya yatırılır ve uzmanlar tarafından sabitlenir. Bu miktar teminat olarak belirlenir. Bankanın size verdiği sözleşmeyi onayladığınız zaman satış süreciniz çoktan başlamıştır. İhaleyi size vermezseniz paranız banka tarafından size iade edilecektir. Ancak ihalede araç size verilmiş ise noter ücretini ödemeniz gerekmektedir. Önemli bir şart şudur; ihaleyi kazandınız ama aracı bıraktınız, ödediğiniz depozitoyu alamazsınız. Ayrıca aracın plakasına da bakabilir ve detaylı bilgi bulabilirsiniz. Hasar bilgilerini e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Satılık araçlar için Ziraat Bankası web sitesine bakabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Volkswagen Passat'ı 150.000 TL’ye satın alabilirsiniz! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Araba almak isteyenler kına yakacak!