Volkswagen Passat'ı 150.000 TL’ye satın alabilirsiniz! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Araba almak isteyenler kına yakacak!

Yapı Kredi Bankası araba sahibi olmak isteyenler amacıyla duyurdu. Özel banka doğrultusundan vasıta satış listesi yayınladı. Banka doğrultusundan yayınlanan listeye göre 150 bin TL'ye Volkswagen Passat vasıta satılacak. Yapı Kredi bankasından ikinci el araba satın alabilmek isteyenlerin alakalı vasıta amacıyla öneride bulunması gerekiyor. Yapı Kredi Bankası vasıta satış ilanları yayınladı. Yayınlanan ilanlar arasında Volkswagen Passat aracın 150 bin TL'ye satışa çıktığı görüldü. Bankalardan 2. El araç satışları banka ile yapılan protokoller sonrasında başlıyor. Protokole göre en önemli şart her ihalede olduğu gibi teminat yatırmak.
Volkswagen Passat'ı 150.000 TL'ye satın alabilirsiniz!
Volkswagen Passat araç için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
28 TH 440 VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI BMT 122 COMFORTLINE 2012MODEL, MANUEL, BENZİNLİ,2 adet kaza kaydı vardır. 02.02.2015 tarihinde 4.001.75.-TL, 19.10.2012 tarihinde 1.570.10.-TL hasar almıştır. Anahtarı mevcuttur ancak akü bitik olduğu için çalıştırılamamıştır ve motor sesi dinlenememiştir. Aracın üzerinde boya kabarmaları vardır. Sağ ön kapı,sol arka kapı,sağ arka çamurluk, sol arka çamurluk, sol arka kapı, ön tampon, arka tampon, sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk, tavan sacı,sol ayna kabı ,bagaj kapağı kısmında onarım boya hasarı vardır. Sol arka jant diğerlerinden farklıdır. Km bilgisi görülememiş. Döşemeleri kirli, lastikleri yıpranmıştır.Stepnesi görülememiştir. Kaput açılamadığından eksik parça var mı görülememiştir. Ön cam ve diğer camları sağlamdır.