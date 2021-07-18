Aylık 2500 TL maaş alanlara tek seferde 1600 TL! SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için... Hesabınıza hemen yatıyor!

Bankaların emekli ücret alıcılarına verdikleri promosyonlarda yeni meblağlar meydana çıktı. Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? Bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak. Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? İşte banka banka promosyon listesi…
KİMLER PROMOSYON ÖDEMESİ ALABİLİR?
Bankalara şu ana kadar taahhüt vermeyenler, taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar promosyon ücretlerine 2021 zammı gelip gelmediğini öğrenmek istiyorlar. Bunun için çok sayıda araştırma yapılırken merakla beklenen açıklamalar bankalar tarafından ardı ardına geldi.
Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Ayrıca kampanyalarla beraber emekli promosyanları yine bazı bankalarda 2.550 TL'ye kadar çıkabiliyor.
İş bankası promosyon ödemesi
İş bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 750 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 875 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1000 TL ödeme yapılacak.