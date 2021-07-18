Hesabınızda para yoksa bile anında para çekebilirsiniz: Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ve sonunda netleşti!

Garanti Bankası 'Avans Hesap' ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan açıklamada, Avans hesaptan çekilen nakitlerde yalnızca çekilen tutar ve nakit avans tutarı faizi ödendiği bildirildi. Başka hiçbir ücret ve komisyon ödenmediği ifade edildi. Bankalarda yer alan avans hesabı kullanmak oldukça kolaydır. Hesap kartınıza tanımlanan avans hesabı istediğiniz limite çıkarabilirsiniz. Tabi yüksek limitler için belirli şartlar vardır. Bu doğrultuda hesabınıza tanımlanan avans hesaptan nakit olarak para çekebilir veya kartla alışveriş yapabilirsiniz. Ay sonunda küçük bir faiz ile avans hesap kapatılabilir.
Banka açıklamasında, "Avans Hesap limitinizden dilerseniz taksitli avans çekerek, borcunuzu küçük taksitlerle ve 12 aya varan vadelerle ödeyebilirsiniz. Üstelik Avans Hesabınızın bağlı olduğu vadesiz hesabınızda artı bakiye olsa bile mevcut bakiyenize dokunmadan Taksitli Avans Hesap kullanabilirsiniz." İfadelerini kullandı.
Avans hesap faiz oranları nelerdir?
500 TL'nin 5 günlük kullanımı süresince oluşacak KKDF ve BSMV dahil faiz tutarı 1,98 TL'dir. Borcun tamamen kapatılması sonucunda ödenmesi gereken tutar 501.98 TL'dir.