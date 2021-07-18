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    • Ekonomi
    • 19.07.2021 08:14
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    • 19.07.2021 08:14
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    Hesabınızda para yoksa bile anında para çekebilirsiniz: Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ve sonunda netleşti!

    Türkiye'de çoğu vatandaş vakit vakit acil paraya gereksinim duyuyor. Bu kapsamda Garanti Bankası duyuruda bulundu. Yazılı açıklama yapan banka, acil para lazım olduğunda hesapta para yoksa bile para çekilebilen hesabını duyurdu. Banka açıklamasında, "Avans Hesap, acil para lazım olduğunda, hesabınızda para yokken bile acil nakit çekebilmenizi ve ödemelerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan, vadesiz hesabınıza bağlı kredili mevduat hesabıdır." denildi.

    takvim.com.tr
    Hesabınızda para yoksa bile anında para çekebilirsiniz

    Garanti Bankası 'Avans Hesap' ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan açıklamada, Avans hesaptan çekilen nakitlerde yalnızca çekilen tutar ve nakit avans tutarı faizi ödendiği bildirildi. Başka hiçbir ücret ve komisyon ödenmediği ifade edildi. Bankalarda yer alan avans hesabı kullanmak oldukça kolaydır. Hesap kartınıza tanımlanan avans hesabı istediğiniz limite çıkarabilirsiniz. Tabi yüksek limitler için belirli şartlar vardır. Bu doğrultuda hesabınıza tanımlanan avans hesaptan nakit olarak para çekebilir veya kartla alışveriş yapabilirsiniz. Ay sonunda küçük bir faiz ile avans hesap kapatılabilir.

    Banka açıklamasında, "Avans Hesap limitinizden dilerseniz taksitli avans çekerek, borcunuzu küçük taksitlerle ve 12 aya varan vadelerle ödeyebilirsiniz. Üstelik Avans Hesabınızın bağlı olduğu vadesiz hesabınızda artı bakiye olsa bile mevcut bakiyenize dokunmadan Taksitli Avans Hesap kullanabilirsiniz." İfadelerini kullandı.

    Avans hesap faiz oranları nelerdir?

    500 TL'nin 5 günlük kullanımı süresince oluşacak KKDF ve BSMV dahil faiz tutarı 1,98 TL'dir. Borcun tamamen kapatılması sonucunda ödenmesi gereken tutar 501.98 TL'dir.

        1000 TL'nin 30 günlük kullanımı süresince oluşacak KKDF ve BSMV dahil faiz tutarı 23,76 TL'dir. Borcun tamamen kapatılması durumunda ödenmesi gereken tutar 1023,76 TL'dir.

        2000 TL'nin 7 günlük kullanımı süresince oluşacak KKDF ve BSMV dahil faiz tutarı 11,09 TL'dir. Borcun tamamen kapatılması durumunda ödenmesi gereken tutar 2011,09 TL'dir. Avans Hesap faiz oranı her tutar için %1,98'dir.

        Avans Hesaba yapılan tüm para girişleri hesabınıza bir sonraki gün yansımaktadır. 100 TL'nin 1 günlük kullanım süresince oluşacak KKDF ve BSMV dahil faiz tutarı 0,08 TL'dir.

        Avans Hesap Nedir?

        Avans hesap, bankaların müşterileri için sunmuş olduğu ek bir para hesabıdır. Bu hesabı kullanarak para harcaması yapabilirsiniz.

            Bankalarda Avans Hesap Nasıl Kullanılır?

            Bankalarda yer alan avans hesabı kullanmak oldukça kolaydır. Hesap kartınıza tanımlanan avans hesabı istediğiniz limite çıkarabilirsiniz. Tabi yüksek limitler için belirli şartlar vardır. Bu doğrultuda hesabınıza tanımlanan avans hesaptan nakit olarak para çekebilir veya kartla alışveriş yapabilirsiniz. Ay sonunda küçük bir faiz ile avans hesap kapatılabilir.

            Avans hesabı kullandığınız zaman eksiye düşeceğinizi unutmayın. Acil durumlarda avans hesaptan yararlanabilirsiniz. Para ihtiyacınız olduğunda avans hesap kullanmayı tercih edebilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Hesabınızda para yoksa bile anında para çekebilirsiniz: Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ve sonunda netleşti!