Hesabınızda para yoksa bile anında para çekebilirsiniz: Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ve sonunda netleşti!

Garanti Bankası 'Avans Hesap' ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan açıklamada, Avans hesaptan çekilen nakitlerde yalnızca çekilen tutar ve nakit avans tutarı faizi ödendiği bildirildi. Başka hiçbir ücret ve komisyon ödenmediği ifade edildi. Bankalarda yer alan avans hesabı kullanmak oldukça kolaydır. Hesap kartınıza tanımlanan avans hesabı istediğiniz limite çıkarabilirsiniz. Tabi yüksek limitler için belirli şartlar vardır. Bu doğrultuda hesabınıza tanımlanan avans hesaptan nakit olarak para çekebilir veya kartla alışveriş yapabilirsiniz. Ay sonunda küçük bir faiz ile avans hesap kapatılabilir.