Türkiye'de 2021'in ilk yarısında oyun sektörü 236 milyon dolar yatırım çekti (Ekonomi haberleri)

Global start-up topluluğu StartupCentrum, 2021 yılının ilk yarıyılına dair Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırımlarla ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre yılın ilk 6 ayında Türkiye'deki girişimlere toplamda 704 milyon dolar yatırım yapıldı.

En çok yatırım alan girişimler, oyun girişimleri oldu. 2020'nin yaz aylarına kadar Türkiye girişim ekosisteminin en güçlü olduğu sektör finans olarak görülüyordu. 2021'in ilk yarısında oyun girişimlerine yapılan 236 milyon dolarlık yatırım ile oyun sektörü, Türkiye'deki en çok yatırım yapılan sektörlerden biri oldu.

Rapora göre 2021'in ilk yarısında Türkiye'de en çok sayıda yatırım, oyun girişimlerine yapıldı. Bu yarıyıl 20 tane oyun girişimi yatırım aldı ve böylece oyun sektörü, finans sektörünün önüne geçerek zirveye yerleşti.

Oyun sektörünün ardından en çok yatırım alan sektörler arasında sırasıyla finans, sağlık, CRM & satış ve veri & analitik sektörleri yer aldı.