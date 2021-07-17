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    • Ekonomi
    • 18.07.2021 06:14
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    • 18.07.2021 06:19
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    Bayramda piyasaya 40 milyar TL'lik doping

    Kurban Bayramı'nda kurbanlık alışverişinin yanı sıra gıda, giyim, konaklama ve ulaştırma başta olmak üzere birçok sektör canlandı. Bayramda toplam piyasa hacminin 40 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

    Bayramda piyasaya 40 milyar TL'lik doping

    Kurban Bayramı tatili ekonomiye de doping olacak. Kurbanlık alışverişlerin yanı sıra gıda, tekstil, konaklama ve ulaştırma başta olmak üzere onlarca sektörde yaşanan hareketlilik, yaklaşık 40 milyar TL'lik bir bayram ekonomisi oluşturacak.

    TÜM ESNAF HAZIR
    Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurban Bayramında ülkemizde her yıl ortalama 1 milyon büyükbaş, 3 milyon küçükbaş hayvan kesiliyor. Konaklamadan yolculuğa, bayramlık kıyafet alışverişlerinden baklavaya, onlarca sektör canlandı. Emeklilere de 1.100 TL ikramiye gibi gelişmelerle birlikte bu bayram 35-40 milyar liralık bir dopingin piyasaları hareketlendireceğini tahmin ediyoruz. Kasap esnafımızdan tatlıcı esnafımıza, bıçak bileyicilerinden konfeksiyoncumuza, şoför esnafımıza kadar herkes bayram hareketliliği için hazır. Pandemi etkisi sebebiyle bayram ve özel günlerde hep boynu bükük kalan esnafımız için bu bayram gerçekten bayram gibi geçecek. Vatandaşlarımız, bütün alışverişlerini esnafımızdan yapmalı. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi merdivenaltı tatlı ürünlere dikkat edilmeli. Tüm esnafımız hazırlıklarını yaptı ve vatandaşlarımızı bekliyor" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Bayramda piyasaya 40 milyar TL'lik doping