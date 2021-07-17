İhbar tazminatı hesaplama 2021 nasıl yapılır? İhbar tazminatı alma şartları nelerdir? Süresi ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca hem işçi hem de işvereni yakından ilgilendiren ihbar tazminatından yararlanmak isteyenler için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir. İşte o şartların neler olduğu ve hesaplama işlemi...
İHBAR TAZMİNATI NEDİR?
4857 sayılı iş kanununun 17. Maddesine göre ihbar tazminatı; Belirsiz süreli iş sözleşmesi için iş kanununda belirtilen ihbar sürelerinin sona ermesi durumunda, fes edenin diğer tarafa çalışma süresini dikkate alarak ödeyeceği bir tazminat türüdür. İşten çıkarma, hem çalışan hem de işveren tarafından ödenmesi gereken bir tazminat türüdür.
Maddede belirtilen haklı sebepler dışında, iş sözleşmesinin işveren tarafından ihbar sürelerine uyulmadan feshedilmesi halinde. 25, işçi, işçiye tazminat ödemekle yükümlüdür. Aynı durum işe alınan çalışan için de geçerlidir. Maddesinde belirtilen haklı nedenler dışında, işçinin bildirimde bulunmaksızın işten ayrılması durumunda. İş kanununun 24. maddesine göre, bu durumda işçi, hizmet süresini dikkate alarak işverene en az 2 hafta en fazla 8 hafta fesih tazminatı ödemek zorundadır.
NASIL HESAPLANIR?
İhbar tazminatı hesaplanırken çeşitli değişkenler dikkate alınmalıdır. Brüt ücrete dayalı tazminat bildiriminde gelir vergisi ve damga vergisinin doğru bir şekilde düşülebilmesi önemlidir. Ancak ihbar sürenizin ne kadar sürdüğünü bilmek de kıdem tazminatını hesaplamak için çok önemlidir. İhbar süresini belirledikten sonra ana hesaplama sürecine geçebilirsiniz.
Alınan son brüt ücret üzerinden brüt ihbar tazminatı tutarının bulunması gerekir. Daha sonra brüt ihbar tazminatı tutarından damga vergisi ve gelir vergisi kesilerek net ihbar tazminatı bulunabilir.