İhbar tazminatı hesaplama 2021 nasıl yapılır? İhbar tazminatı alma şartları nelerdir? Süresi ne kadar?

Maddede belirtilen haklı sebepler dışında, iş sözleşmesinin işveren tarafından ihbar sürelerine uyulmadan feshedilmesi halinde. 25, işçi, işçiye tazminat ödemekle yükümlüdür. Aynı durum işe alınan çalışan için de geçerlidir. Maddesinde belirtilen haklı nedenler dışında, işçinin bildirimde bulunmaksızın işten ayrılması durumunda. İş kanununun 24. maddesine göre, bu durumda işçi, hizmet süresini dikkate alarak işverene en az 2 hafta en fazla 8 hafta fesih tazminatı ödemek zorundadır.

NASIL HESAPLANIR?

İhbar tazminatı hesaplanırken çeşitli değişkenler dikkate alınmalıdır. Brüt ücrete dayalı tazminat bildiriminde gelir vergisi ve damga vergisinin doğru bir şekilde düşülebilmesi önemlidir. Ancak ihbar sürenizin ne kadar sürdüğünü bilmek de kıdem tazminatını hesaplamak için çok önemlidir. İhbar süresini belirledikten sonra ana hesaplama sürecine geçebilirsiniz.

Alınan son brüt ücret üzerinden brüt ihbar tazminatı tutarının bulunması gerekir. Daha sonra brüt ihbar tazminatı tutarından damga vergisi ve gelir vergisi kesilerek net ihbar tazminatı bulunabilir.