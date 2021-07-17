Ücretli çalışan arttı

Normalleşme süreciyle birlikte sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs 2020'de 11 milyon 534 bin 193 kişi iken, bu yılın aynı ayında 13 milyon 515 bin 264 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 16.1, inşaat sektöründe yüzde 43.6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13.4 oranında arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta, bir önceki aya göre ise yüzde 0.7 artış kaydetti. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0.8, inşaat sektöründe yüzde 0.5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.6 oranında yükseldi.
VERGİDE YENİDEN DEĞERLEME ZAMANI
Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma kapsamındaki iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin tebliğ yayımladı. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile diğer iktisadi kıymetlerini 31 Aralık tarihine kadar Yİ-ÜFE artış oranını dikkate alarak yeniden değerleyebilecek. Tesisat, makineler gibi amortismana tabi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulacak.
TÜRK TELEKOM'DAN TEKNOLOJİ İHRACI
Türk Telekom'un grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia ile Tayvan'ın en büyük operatörü Chunghwa Telecom, 'Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi (SEBA)' teknolojisi üzerine bir işbirliği yaptı. Netsia'nın sunduğu yenilikçi SEBA+ çözümü Chunghwa Telecom'un laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi.
KİT'LER İÇİN YENİ KURALLAR GELDİ
Ekonomi reform paketi kapsamında toplam aktif büyüklükleri 280 milyar lirayı geçen Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yeniden yapılandırılıyor. Yaklaşık 100 bin personelin çalıştığı KİT'ler, finansal piyasalardaki araçları sadece kesin olan ticari veya finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilecek. (HAZAL ATEŞ)
XİAOMİ, APPLE'I GEÇTİ
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre; Xiaomi'nin 2021'in ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 83 artırmasıyla pazar payı yüzde 17'ye çıktı. Samsung yüzde 19'luk pazar payıyla ilk sıradaki yerini korurken, bir sıra gerileyen Apple yüzde 14 ile 3'üncü oldu. Xiaomi, söz konusu dönemde satışlarını Latin Amerika'da yüzde 300, Afrika'da yüzde 150 ve Batı Avrupa'da yüzde 50 oranında artırdı.
KİLOSU 30 LİRA
Bursa İnegöl'de 1200 rakımlı dağ zirvesinde ahududu hasadı başladı. Verim aynı ama talep yüksek. Geçen yıl 10 lira olan ahududunun kilogram fiyatı bu yıl 30 lira oldu. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bu sene ahududu 30 lira. Oldukça değerlendi. Altın çağını yaşıyor. Çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. 600 ton civarında rekolte beklentisi var" dedi.
YABAN MERSİNİ KAZANDIRIYOR
Türkiye'de en fazla yaban mersini üretilen illerden Bursa'da yıllarca atıl kalan arazilerine yaban mersini diken üreticiler, dönüm başı 50-60 bin lira kazanç sağlıyor. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, "İlçemizde susuz arazi dönüm başına 350 lira, sulu arazi ise 3 bin 500 lira gelir getiriyor. Yaban mersini ekildiğinde ise dönüm başı gelir 50-60 bin liraya çıkıyor" dedi.
SOHO HOUSE HALKA AÇILDI
İstanbul'da da bir şubesi bulunan Soho House, NY Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) halka arz edildi. Halka arzında 2.8 milyar dolar değerlemeye ulaşan Soho House'un halka arzı hisse başı 14 dolardan gerçekleşirken, halka arz büyüklüğü ise 420 milyon dolar oldu. Soho House'un ana şirketi Membership Collective Group bünyesinde Soho House'ların yanı sıra Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club, Soho Home ve ilgili dijital platformlar bulunuyor. 1995 yılında CEO'su Nick Jones tarafından Londra'da kurulan Soho House, film, medya ve kreatif sektörlerde çalışan kişilere özel bir üyelik kulübü olarak yola çıktı. Grup zamanla restoran, sinema ve otelleri de bünyesine kattı.
SATILAN HER 3 OTODAN 1'I SUV
Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk 6 aylık döneminde SUV pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88.4 büyürken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 34.1'e yükseldi. SUV gövde tipinde 2020 Ocak-Haziran döneminde 56 bin 96 otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde satışlar 105 bin 668'e ulaştı.
VERGİDE YENİDEN DEĞERLEME ZAMANI
Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma kapsamındaki iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin tebliğ yayımladı. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile diğer iktisadi kıymetlerini 31 Aralık tarihine kadar Yİ-ÜFE artış oranını dikkate alarak yeniden değerleyebilecek. Tesisat, makineler gibi amortismana tabi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulacak.
TÜRK TELEKOM'DAN TEKNOLOJİ İHRACI
Türk Telekom'un grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia ile Tayvan'ın en büyük operatörü Chunghwa Telecom, 'Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi (SEBA)' teknolojisi üzerine bir işbirliği yaptı. Netsia'nın sunduğu yenilikçi SEBA+ çözümü Chunghwa Telecom'un laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi.
KİT'LER İÇİN YENİ KURALLAR GELDİ
Ekonomi reform paketi kapsamında toplam aktif büyüklükleri 280 milyar lirayı geçen Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yeniden yapılandırılıyor. Yaklaşık 100 bin personelin çalıştığı KİT'ler, finansal piyasalardaki araçları sadece kesin olan ticari veya finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilecek. (HAZAL ATEŞ)
XİAOMİ, APPLE'I GEÇTİ
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre; Xiaomi'nin 2021'in ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 83 artırmasıyla pazar payı yüzde 17'ye çıktı. Samsung yüzde 19'luk pazar payıyla ilk sıradaki yerini korurken, bir sıra gerileyen Apple yüzde 14 ile 3'üncü oldu. Xiaomi, söz konusu dönemde satışlarını Latin Amerika'da yüzde 300, Afrika'da yüzde 150 ve Batı Avrupa'da yüzde 50 oranında artırdı.
KİLOSU 30 LİRA
Bursa İnegöl'de 1200 rakımlı dağ zirvesinde ahududu hasadı başladı. Verim aynı ama talep yüksek. Geçen yıl 10 lira olan ahududunun kilogram fiyatı bu yıl 30 lira oldu. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bu sene ahududu 30 lira. Oldukça değerlendi. Altın çağını yaşıyor. Çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. 600 ton civarında rekolte beklentisi var" dedi.
YABAN MERSİNİ KAZANDIRIYOR
Türkiye'de en fazla yaban mersini üretilen illerden Bursa'da yıllarca atıl kalan arazilerine yaban mersini diken üreticiler, dönüm başı 50-60 bin lira kazanç sağlıyor. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, "İlçemizde susuz arazi dönüm başına 350 lira, sulu arazi ise 3 bin 500 lira gelir getiriyor. Yaban mersini ekildiğinde ise dönüm başı gelir 50-60 bin liraya çıkıyor" dedi.
SOHO HOUSE HALKA AÇILDI
İstanbul'da da bir şubesi bulunan Soho House, NY Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) halka arz edildi. Halka arzında 2.8 milyar dolar değerlemeye ulaşan Soho House'un halka arzı hisse başı 14 dolardan gerçekleşirken, halka arz büyüklüğü ise 420 milyon dolar oldu. Soho House'un ana şirketi Membership Collective Group bünyesinde Soho House'ların yanı sıra Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club, Soho Home ve ilgili dijital platformlar bulunuyor. 1995 yılında CEO'su Nick Jones tarafından Londra'da kurulan Soho House, film, medya ve kreatif sektörlerde çalışan kişilere özel bir üyelik kulübü olarak yola çıktı. Grup zamanla restoran, sinema ve otelleri de bünyesine kattı.
SATILAN HER 3 OTODAN 1'I SUV
Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk 6 aylık döneminde SUV pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88.4 büyürken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 34.1'e yükseldi. SUV gövde tipinde 2020 Ocak-Haziran döneminde 56 bin 96 otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde satışlar 105 bin 668'e ulaştı.