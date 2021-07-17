Kirada şampiyon İstanbul

Konut piyasasındaki hareketlilik kiralık ve satılık fiyatlarına yansıdı. Sahibindex raporuna göre; Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı Haziran'da yıllık yüzde 39.8 artarak 4 bin 54 liraya ulaştı. Satılık konut ortalama metrekare fiyatı ucuz konutlarda 2 bin 171, lüks konutlarda ise 12 bin 380 liraya yükseldi. Yoğun talep ile birlikte; Türkiye genelinde ortalama kiralık konut metrekare fiyatındaki yıllık artış Haziran ayında yüzde 23.6 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 19.1 liraya yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 36.4 gerçekleşti. Artış oranı Ankara'da yüzde 23.2, İzmir'de ise yüzde 22.2 olarak belirlendi.
- Ekonomi
- 17.07.2021 Gazete