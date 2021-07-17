Eleman aranıyor! E-ticaret istihdam açıyor...





● 24 Saatte İş'in kurucu ortağı Gizem Yasa: Bir tarafta teknik yetkinlik gerektiren yazılım sektörü var. Diğer tarafta ise lojistik, kurye gibi pozisyonlar var. Yazılımcı ihtiyacı inanılmaz arttı ve arz talep dengesi tamamen şaştı. Bu sebeple maaşlar ve beklentiler de başka boyuta geçti. Kurye bulmak da eskisi gibi kolay değil.

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