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    Eleman aranıyor! E-ticaret istihdam açıyor...

    E-ticaretin hızlı büyümesi sektörde büyük bir istihdam açığı oluşturdu. Kargocusundan yazılımcısına, sosyal medyacısından ajansına kadar herkes eleman peşinde. Maaşlar da yükseldi...

    Eleman aranıyor!

    Pandemide e-ticaret sektörü patlama yaptı. Hızlı büyüme, sektörde ciddi bir personel ihtiyacı doğurdu. Kargocudan fotoğrafçıya, dijital pazarlamacıdan yöneticiye, SEO uzmanından sosyal medya temsilcisine, depocudan analiste kadar onlarca kategoride istihdam açığı oluştu. Sektörde maaşlar da arttı.

    Para dergisinin haberine göre, sektör paydaşlarının ağzından en çok aranan personel ve talep edilen roller şöyle:

    ● TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ertaş: Özellikle e-ticaret uzmanı, e-ticaret yöneticisi, pazarlama uzmanı, grafiker, SEO uzmanı, lojistik uzmanı, sosyal medya temsilcisi, çağrı merkezi personeli, depo personeli, yazılımcı, proje yöneticisi ve analist gibi alanlarda ihtiyacın olduğunu görüyoruz.





    ● TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli: e-ticaret uzmanı, e-ticaret yöneticisi pazarlama uzmanı, grafiker, SEO uzmanı, lojistik uzmanı, sosyal medya temsilcisi, çağrı merkezi personeli, depo personeli, yazılımcı, proje yöneticisi, analist gibi birçok kategoride istihdam açığı var.

    WorqCompany Kurucu Ortağı Cem Baytok: Teknoloji alanında, hızla büyüyen elektronik pazar yerleri, nitelikli yazılımcı işgücünün büyük bölümünü giderek artan şekilde çekerek, yazılımcı arz talep dengesini doldurulması zor bir duruma soktu. Bunun sonucu ücretler katlanarak arttı.




    Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk: Kargo sektörü başta olmak üzere, e-ticaret sektörü için SEO, sosyal medya satış ve pazarlama, Google Ads, Facebook reklamcılığı uzmanları, e-ticaret fotoğrafçısı gibi birçok alanda çalışacak yetkin personele ihtiyaç var.



        ● 24 Saatte İş'in kurucu ortağı Gizem Yasa: Bir tarafta teknik yetkinlik gerektiren yazılım sektörü var. Diğer tarafta ise lojistik, kurye gibi pozisyonlar var. Yazılımcı ihtiyacı inanılmaz arttı ve arz talep dengesi tamamen şaştı. Bu sebeple maaşlar ve beklentiler de başka boyuta geçti. Kurye bulmak da eskisi gibi kolay değil.

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