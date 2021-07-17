Tek kuruş masraf yok! Anında 20000 30000 40000 50000 müjdesi! En geç 480 dakikada bankamatikten çekilecek. Çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda pek çok kişinin anında paraya ihtiyacı duyduğu zamanlar oluyor. Bankalar tarafından alınan başvurular birkaç dakikadan 8 saate ya da bir haftaya kadar süren değerlendirme süreciyle alınıyor. Sonuç neticesinde eğer bir onay almama sıkıntı yaşanmazsa paralar direkt hesaplara yatırılıyor. Eşya, telefon almak ya da benzer alışverişler için insanlar genellikle bankaların ihtiyaç kredilerini tercih ederek başvurularını da bu doğrultuda yapıyor. Kimi banka 50 bin liraya, kimisi 75 bin liraya, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Vadeler ise 36 aylık sürece kadar yayılıyor.

HALKBANK

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Aylık Ödeme: 1.947,81

Vade: 36 ay

Faiz Oranı %: 1,63

Toplam Geri Ödeme: 70.121,16