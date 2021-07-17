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    • Ekonomi
    • 17.07.2021 10:28
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    • 17.07.2021 10:28
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    Tek kuruş masraf yok! Anında 20000 30000 40000 50000 müjdesi! En geç 480 dakikada bankamatikten çekilecek

    Anında para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi tekliflerini araştırıyor. Eşya, telefon ve herhangi bir harcama için nakit paraya sıkışanlar bankaların dijital ortamdan sundukları ihtiyaç, bireysel ve anında kredi gibi fırsatlarını takip ediyor. Bu kapsamda bazı bankalar komisyon, ek masraf, dosya ücreti gibi müşterisinin cebinden para çıkaracak uygulamaları es geçiyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli fırsatları dönem dönem uygulamaya alıp dikkat çekti. Çoğu banka en fazla 50 bin liraya kadar kredi verirken bu tutar bazı fırsatlarda 100 bin liraya kadar çıkıyor. Kredi için alınan başvurular ise en zaman zarfı içerisinde değerlendirilerek mesaj yoluyla kişilere bildiriliyor.

    takvim.com.tr
    İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

    Tek kuruş masraf yok! Anında 20000 30000 40000 50000 müjdesi! En geç 480 dakikada bankamatikten çekilecek. Çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda pek çok kişinin anında paraya ihtiyacı duyduğu zamanlar oluyor. Bankalar tarafından alınan başvurular birkaç dakikadan 8 saate ya da bir haftaya kadar süren değerlendirme süreciyle alınıyor. Sonuç neticesinde eğer bir onay almama sıkıntı yaşanmazsa paralar direkt hesaplara yatırılıyor. Eşya, telefon almak ya da benzer alışverişler için insanlar genellikle bankaların ihtiyaç kredilerini tercih ederek başvurularını da bu doğrultuda yapıyor. Kimi banka 50 bin liraya, kimisi 75 bin liraya, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Vadeler ise 36 aylık sürece kadar yayılıyor.

    HALKBANK

    Kredi Tutarı: 50.000 TL
    Aylık Ödeme: 1.947,81
    Vade: 36 ay
    Faiz Oranı %: 1,63
    Toplam Geri Ödeme: 70.121,16

    VAKIFBANK

    Vade: 36 ay
    Kredi Tutarı: 50.000 TL
    Faiz Oranı: %1,54
    Taksit Tutarı: 1.914,08 TL
    Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL

    ZİRAAT BANKASI

    Taksit Tutarı:1.932,82 TL
    Faiz Oranı:% 1,59
    Yıllık Maliyet Oranı:% 25.9407

        GARANTİ BBVA

        Vade: 36
        Kredi Tutarı: 50.000 TL
        Taksit tutarı: 1.974,27 TL
        Toplam geri ödeme tutarı: 71.073,53 TL
        Faiz oranı: % 1,70

        İŞ BANKASI

        Faiz Oranı: %1,65
        Kredi Vadesi: 36
        Geri Ödenecek Toplam Tutar: 70.392,60 TL
        Kredi Tutarı: 50.000,00 TL
        Taksit Tutarı: 1.955,35 TL

        ENPARA

        Taksit sayısı Aylık faiz oranı
        12 Ay: %1,75
        24 Ay: %1,71
        36 Ay: %1,71

        Örnek hesaplama:

        Aylık faiz oranı: % 1,71
        Aylık taksit tutarı: 791,22 TL
        Toplam geri ödeme tutarı: 28.483,92 TL

            Kredi başvuruları ortalamada birkaç dakika içerisinde, en geç 8 iş saati içerisinde, değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Ayrıca Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon bulunmuyor.

            NOT:

            (Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları dönem dönem ya da çekilen miktara göre değişkenlik gösterebilmektedir.)
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            Haberler Ekonomi Tek kuruş masraf yok! Anında 20000 30000 40000 50000 müjdesi! En geç 480 dakikada bankamatikten çekilecek