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    • Ekonomi
    • 17.07.2021 15:51
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    • 17.07.2021 15:51
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    Elektrik aboneliği nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli evraklar 2021 nelerdir? Başvuru ücreti ne kadar?

    Gündemde vatandaşlar sıklıkla Elektrik aboneliği nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Yeni bir eve taşınırken ya da iş kurma gibi durumlarda elektrik aboneliği önem taşıyor ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağı merak ediliyor. Başvuru için ne kadar ücret ödeneceğinin yanı sıra Elektrik aboneliği için gerekli evraklar 2021 nelerdir? Sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Elektrik aboneliği nasıl yapılır?

    Elektrik aboneliği nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli evraklar 2021 nelerdir? Başvuru ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Binlerce insan her gün ev ya da işyeri için bu abonelik başvurusunu yapmak istiyor ve detayları, nelerin gerektiğini merak ediyor. İşte 2021 yılı elektrik aboneliği yaptırmak isteyenlerin merak ettiği detaylar...

    ELEKTRİK ABONELİĞİ NASIL ALINIR?

    Kişiler iş yeri veya ev değişikliği yapabiliyor. Kişiler farklı evlere geçtiğinde yapacağı işlemler bulunuyor. Özellikle kişilerin tüm abonelikleri üzerine alması gerekiyor. Kaçak kullanım yapılması yasal olarak uygun değildir. Kişiler elektrik ve su gibi aboneliklerini üzerine alarak aktif olarak kullanmaya başlamalıdır.

    Abonelik olmadan yapılan kullanımlar, kişilere cezai işlem uygulanmasına neden olacaktır. Kişiler elektrik aboneliğini almak için bilgi arayışı içine girebiliyor. Öncelikle elektrik abonelikleri için başvurulması gereken kurumlar bulunuyor.

    Elektrik idareleri, abonelik işlemlerinin yapıldığı kurumlardır. Kişiler elektrik idarelerine giderek abonelik işlemleri için başvuru yapması gerekiyor. Yapılacak olan elektrik abonelik başvurusu, kurum tarafından incelenerek işleme alınıyor. İşleme alınan abonelik başvuruları, kurum tarafından değerlendiriliyor ve işlemler tamamlanıyor. Üzerine alınan abonelikler sonrasında, kişilere bilgilendirme mesajı veriliyor.

        ELEKTRİK EBONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

        Elektrik aboneliğinde yaptırmak isteyen kişilerin bazı belgelere sahip olması gerekmektedir. Elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır:

        İskan raporu
        Onaylı elektrik projesi
        Nüfuz cüzdanı
        Mülkiyete ait bir belge (ikametgah, tapu, kira kontratı vb.)
        Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi
        Bu belgeler ile birlikte kişi, dağıtım şirketinin şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

        Kiracı için:

        Kiracı elektrik aboneliği için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

        Kira sözleşmesi
        Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi
        Başvuru yapacak olan kişinin nüfus cüzdanı
        Tesisat numarası (fatura)
        Yukarıda sıralanmış olan belgeler dahilinde kişiler, ilgili dağıtım şirketinin şubelerine giderek işlemlerini yaptırabilmektedir.

        ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ 2021 NE KADAR?

        Güvence bedeli, mesken aboneleri için, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır; böylece ödenmesi gereken güvence bedeli en az 165 TL olur. Meskenler için ortalama güç ise 6kW (198 TL) civarındadır.
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