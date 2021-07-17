Elektrik aboneliği nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli evraklar 2021 nelerdir? Başvuru ücreti ne kadar?

ELEKTRİK EBONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Elektrik aboneliğinde yaptırmak isteyen kişilerin bazı belgelere sahip olması gerekmektedir. Elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır:

İskan raporu

Onaylı elektrik projesi

Nüfuz cüzdanı

Mülkiyete ait bir belge (ikametgah, tapu, kira kontratı vb.)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi

Bu belgeler ile birlikte kişi, dağıtım şirketinin şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Kiracı için:

Kiracı elektrik aboneliği için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

Kira sözleşmesi

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi

Başvuru yapacak olan kişinin nüfus cüzdanı

Tesisat numarası (fatura)

Yukarıda sıralanmış olan belgeler dahilinde kişiler, ilgili dağıtım şirketinin şubelerine giderek işlemlerini yaptırabilmektedir.

ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ 2021 NE KADAR?



Güvence bedeli, mesken aboneleri için, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır; böylece ödenmesi gereken güvence bedeli en az 165 TL olur. Meskenler için ortalama güç ise 6kW (198 TL) civarındadır.