Otobüs biletlerine gelen tavan fiyat uygulaması hiçe sayıldı





5 MİLYON KİŞİ BİLET ALDI, KAOS ÇIKAR

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, firmalarla konuştuklarını ve kararın uygulanması için telkinde bulunduklarını söyledi. Yıldırım, "Bakanlığı belirlediği 100-350 km arasında fiyatlar makul. Ancak 400 ila 900 km arasında çok sıkıntı var. Bu mesafede otoyol ve köprü kullanımı artıyor ve bu da maliyetleri artırıyor. Biz bakanlığa otoyol ve köprü güzergahlarında bir düzenleme yapılmasını istedik. Bu fiyatlarla taşıma yapmamız maliyeti karşılamaz" dedi. Karar öncesinde 5 milyon kişinin otobüs bileti aldığını anlatan Yıldırım, "Bu da fiyatları indirmemizde engel. Çünkü kaos yaratır" diye konuştu. Sektörde 327 aktif firmanın olduğunu anlatan Yıldırım, rekabetin fiyatları çekeceğini, ağustostan sonra fiyatların düşeceğini kaydetti.