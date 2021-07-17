Otobüs biletlerine gelen tavan fiyat uygulaması hiçe sayıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 14 Temmuz tarihinde otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması getirmiş, karar Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı. Ancak otobüs firmalarının bu sınırı dikkate almadığı ve aynı fiyat politikasıyla biletlerini satışa sunmaya devam ettiği görülüyor. Sabah'ın haberine göre tavan fiyatın 350-900 kilometre arasında aşıldığını belirten otobüs firmaları, bu noktada köprü ve otoyol nedeniyle fiyatları indiremediklerini belirtiyor. Karar öncesinde 5 milyon biletin alındığını da anlatan otobüsçüler, "Eğer fiyatı indirirsek kaos olur. Ağustostan sonra fiyatlar geriler" diyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 350- 450 km arasının 144 lirayı, 450-500 km arasının 150 lirayı, 600-650 km arasının 168 lirayı, 700- 800 km arasının 180 lirayı aşmaması gerekiyor.
Ancak birçok otobüs firmasının bu kararı uygulamadığı dikkat çekiyor. Örneğin İstanbul-Samsun arası 730 kilometre. Bakanlığın açıkladığı tarifeye göre bu hatta otobüs bilet fiyatının maksimum 180 TL olması gerekirken otobüs firmalarında bu hattaki bilet fiyatları 200 TL'den başlıyor. Yine 478 kilometre olan İzmirİstanbul arası bilet fiyatlarının 150 TL'yi aşmaması gerekirken biletlerin 200 TL'den satışa çıktığı görülüyor. 696 kilometre olan İstanbul-Bodrum biletlerinin 180 TL'den satılması gerekirken fiyatlar 250 ila 310 TL arasında değişiyor. Aynı şekilde 466 kilometre olan Uşak-İstanbul arasının 150 TL olması gerekirken burada da biletlerin 179 TL'den satışa devam ettiği görülüyor.
Özellikle orta mesafe olarak adlandırılan 350 kilometreden sonra bilet fiyatlarının çok yüksekten satışa çıktığı dikkat çekiyor.