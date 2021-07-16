Son dakika: Müsilaj mağdurlarına destek

Doç. Dr. Karahan, Marmara'nın her yerinden müsilaj örneği aldıklarını, tüm su kolundan örnekleme yaptıklarını belirterek, "Müsilaj gitmedi, şu an 15-20 metre arasında bir yerde sıkışmış durumda. Şu anki olayımız, tabii ki herkesin sorduğu soru, müsilajın neden kaynaklandığını, ikincisi, neden kaldığını yani orada neden bu kadar uzun süre kaldığını ve parçalanmadığını öğrenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.