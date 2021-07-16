Bugün bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti çalışma saatleri

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram öncesinde bankaların şubelerinden işlemlerini halledecek olan vatandaşlar çalışma saatleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, bugün bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti çalışma saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Son olarak yapılan duyurulara göre herhangi bir değişiklik olmadığı durumlarda bankaların çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 şeklindedir.

İşte bankaların çalışma saatleri;