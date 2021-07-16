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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 08:51
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    • 16.07.2021 08:53
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    Bugün bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti çalışma saatleri

    Bayrama günler kala bankaların çalışma saatleri işlem yapacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere yaz aylarıyla birlikte bankaların çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Bankalar ise yeni çalışma saatlerini hem resmi siteleri üzerinden hem de sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki, bugün bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti çalışma saatleri

    Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

    Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram öncesinde bankaların şubelerinden işlemlerini halledecek olan vatandaşlar çalışma saatleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, bugün bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti çalışma saatleri

    BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

    Son olarak yapılan duyurulara göre herhangi bir değişiklik olmadığı durumlarda bankaların çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 şeklindedir.

    İşte bankaların çalışma saatleri;

    DENİZBANK

    Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    GARANTİ BBVA

    Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        AKBANK

        Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        HALKBANK

        Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

        TEB

        TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            ING BANK

            ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            YAPIKREDİ

            Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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            Haberler Ekonomi Bugün bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti çalışma saatleri