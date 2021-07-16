Borç yapılandırma 2 yıl uzatıldı: 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı





Yönetmelikteki bir diğer değişiklik de KOBİ'lerin finansmana erişiminde karşılaştıkları teminat sorununun azaltılması için Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta Poliçelerinin ikinci grup teminat olarak sayılmasına yönelik oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, lisanslı depoculuk ile çiftçiye ve tarımsal üretimin gelişimini sağlayan elektronik ürün senetlerinin daha yüksek teminat oranı ile dikkate alınması da getirilen diğer bir yenilik olarak öne çıktı.

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