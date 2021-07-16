Borç yapılandırma 2 yıl uzatıldı: 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı

Hükümet hem vatandaşın hem iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı.
55.9 MİLYAR LİRALIK BORCU YAPILANDIRILDI
Başkan Erdoğan'ın kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi iki yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda 202'si büyük ölçekli olmak üzere toplam 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı.
ÇERÇEVE ANLAŞMALARLA BELİRLENİYOR
Finansal yapılandırmayla borcu olan firmaların kullandığı kredileri geri ödeyebilmeleri ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmeleri amaçlanıyor. Yapılandırmaya ilişkin esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmelik hükümleri kapsamındaki çerçeve anlaşmalarla belirleniyor.
Uygulaması süresinin iki yıl uzatılmasına yönelik karar dün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dâhil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabiliyor.
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında 25 milyon lira ve üzerinde borcu olan 202 firma alındı ve bunların 55.6 milyar liralık borcu yapılandırıldı. Yine 25 milyon liradan az kredi borcu olan 28 firmayla da 323 milyon liralık borcu için yapılandırma amacıyla sözleşme imzalandı.