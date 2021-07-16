Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz yollar, köprüler

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 Kurban Bayramı tatili boyuncageçiş ücreti alınmayacak köprü ve otoyolların hangileri olduğu açıklandı ve vatandaşlar merakla araştırmaya başladı. Peki Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar, bayramda bedava mı?
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2021?
Otomobil: 147,5 TL
Hafif Ticari Araç: 236 TL
3 Akslı Araçlar: 280 TL
4 ve 5 Akslı Araçlar: 371,5 TL
6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 468,5 TL
Motosikletler: 103 TL
2021 KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.