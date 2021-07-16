Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz yollar, köprüler

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMAYA ÜCRETSİZ Mİ BİNİLECEK?

İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Öte yandan, toplu ulaşımda pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alındı. Buna göre, İETT araçları 19 Temmuz Pazartesi arife günü ile bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri (Çarşamba, Perşembe, Cuma) Cumartesi günü çalışma planına göre seferler yapılacak. 20 Temmuz Salı günü (Bayramın 1. Günü) ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Bayram boyunca METRO İSTANBUL Cumartesi günü tarifesine göre, ŞEHİR HATLARI AŞ de Pazar günü tarifesine göre hizmet vermeye devam edecek.