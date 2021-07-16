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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 13:41
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    • 16.07.2021 13:45
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    Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz yollar, köprüler

    Kurban Bayramı yaklaşırken tatile çıkacak olan vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bayramda bazı otoyollar ve köprülerin ücretsiz olduğu açıklandı ve bunların hangileri olduğu merak ediliyor. Aynı zamanda şehir içerisinde bir yerlere gidecek olanlar da toplu taşımaların bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

    Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 Kurban Bayramı tatili boyuncageçiş ücreti alınmayacak köprü ve otoyolların hangileri olduğu açıklandı ve vatandaşlar merakla araştırmaya başladı. Peki Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar, bayramda bedava mı?

    OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2021?

    Otomobil: 147,5 TL

    Hafif Ticari Araç: 236 TL

    3 Akslı Araçlar: 280 TL

    4 ve 5 Akslı Araçlar: 371,5 TL

    6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 468,5 TL

    Motosikletler: 103 TL

    2021 KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

    Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

    Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

        BAYRAMDA TOPLU TAŞIMAYA ÜCRETSİZ Mİ BİNİLECEK?

        İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Öte yandan, toplu ulaşımda pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alındı. Buna göre, İETT araçları 19 Temmuz Pazartesi arife günü ile bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri (Çarşamba, Perşembe, Cuma) Cumartesi günü çalışma planına göre seferler yapılacak. 20 Temmuz Salı günü (Bayramın 1. Günü) ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Bayram boyunca METRO İSTANBUL Cumartesi günü tarifesine göre, ŞEHİR HATLARI AŞ de Pazar günü tarifesine göre hizmet vermeye devam edecek.
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        Haberler Ekonomi Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz yollar, köprüler…