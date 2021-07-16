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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 14:00
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    • 16.07.2021 14:00
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    Açıklama geldi! 500 TL bayram harçlığı var mı? E-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu yapılır mı?

    500 TL bayram harçlığı var mı? E-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Son dönemde bayram öncesi gündeme gelen bayram harçlığı iddiaları sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 'Açık Kapı' yardım başvurusu hakkında bilgiler paylaşıldı. Vatandaşlar, 500 TL bayram harçlığı iddialarının gerçek olup olmadığını sorgularken, konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Açıklama geldi! 500 TL bayram harçlığı var mı?

    500 TL bayram harçlığı var mı? E-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Son yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bayram harçlığı iddiaları gündeme geliyor. İddialara göre, devlet tarafından vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek. Ancak konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VAR MI?

    Konuyla ilgili iddialar sosyal medyada konuşulurken, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 'Açık Kapı' yardım başvurusu hakkında bilgiler paylaşıldı.

    "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

    Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

    Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."

        BAKANLIKTAN "BAYRAM HARÇLIĞI" AÇIKLAMASI

        İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        * Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

        * Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.

        * Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

        * Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.

        EMNİYET'TEN 'BAYRAM HARÇLIĞI' UYARISI

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

        SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.
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