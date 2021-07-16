Açıklama geldi! 500 TL bayram harçlığı var mı? E-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu yapılır mı?

500 TL bayram harçlığı var mı? E-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Son yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bayram harçlığı iddiaları gündeme geliyor. İddialara göre, devlet tarafından vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek. Ancak konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VAR MI?
Konuyla ilgili iddialar sosyal medyada konuşulurken, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 'Açık Kapı' yardım başvurusu hakkında bilgiler paylaşıldı.
"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.
Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.
Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."