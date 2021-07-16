Açıklama geldi! 500 TL bayram harçlığı var mı? E-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu yapılır mı?

500 TL bayram harçlığı var mı? E-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Son yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bayram harçlığı iddiaları gündeme geliyor. İddialara göre, devlet tarafından vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek. Ancak konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.