Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Borcu olanlara müjdesi! Finansbank-Denizbank-Garanti-ING-Akbank-Şekerbank...

Borç Kapatma Kredisine Başvurma Koşulları

Borç kapatma kredisine başvuranların kredi notu önem taşıyor. Bankaların bireysel kredi ürünlerinin kullanım süresi 60 aydan 30 aya düşürüldüğünden işlem sırasında faiz oranları tekrar yapılandırılıyor.

Borç kapatmak isteyen vatandaşların kredi notu uygun ise ve buna ek olarak borçlar tek bankada toplandığında gelirleri borç kapatma kredisini ödeyebilecek düzeyde bulunuyorsa borç kapatma işlemleri başlatılır.

Bir kredi ya da kredi kartı borçlarının idari tedbirlerin olmaması, teminat verilmesi durumunda eşten muvafakat alınır. Resmi işlem ve gelir tablosu beyanı istenir. Bunun yanında talep edilen borç kapatma kredisinin aylık taksitinin gelirin yarısını geçmeyecek olması gerekir. Konut kredisi dışında borçların süresi 36 ayı geçemez.

Bu şartların tamamı sağlandığı takdirde borç kapatma kredisine başvurabilirsiniz. Denizbank borç kapatma kredileri devam ediyor. Kısa vadeli borç kapatma kredisi kullanıldığında çok düşük faiz oranı uygulanırken uzun ve orta dönem kredilerde faiz oranı artıyor.