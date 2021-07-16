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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 13:36
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    • 16.07.2021 13:36
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    Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Borcu olanlara müjdesi! Finansbank-Denizbank-Garanti-ING-Akbank-Şekerbank...

    Kredi ya da kredi ödemelerinde mesele yaşayanlar, bu kredilerini borç kapatma kredisi kullanarak kapatma yoluna gidiyor. Değişik bankalarda tespit edilen borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçların aktarımını EFT üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Borçlarınızı tek yerde toplamayı düşündüğünüz banka aracılığı ile de borçlarınızı bu bankaya aktarabilirsiniz. Bankalar borç kapatma kredisi adı altında bundan şikayet eden müşterilerine borcunu ödeme ve daha uygun şartlarda faiz oranı belirliyor. Bu şekilde bir yol izlerseniz borçlarınız hem tek çatı altına girmiş olur hem de düzene bilir. Öteki türlü farklı bankalara ayrı ayrı ödeme yapmak sizin suretiyle zor olabilir.

    takvim.com.tr
    Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Borcu olanlar dikkat!

    Borç demek yük demektir. Zaten hayatın değişik zorlukları sizi yorarken bir de maddi olarak borçlanmak yükünüzü artıracaktır. Eğer değişik bankalara borcunuz varsa aylık aniden çok ödeme yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan kaynaklı bankalara olan borçlarınızı tek bir banka çatısı altına toplamanızda yarar vardır. Bu borçlarınızı hemen kapatmanız amacıyla bankalar size borç kapatma kredisi verebiliyor. Borçlarını tek bir banka çatısı altına toplayan bireylerin borçları yapılandırılıyor. Bankanın sunmuş bulunduğu bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve gerçekleştireceğiniz görüşmelerde tutarları iyi belirlemelisiniz. Müşteri temsilcisi ile gerçekleştireceğiniz her görüşme borçlarınız amacıyla bir üstünlük bulunduğunu unutmayın.

    AKBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

    Akbank kredi borcu amacıyla borç kapatma kredisi yerine direkt gereksinim kredisi verirken kredi kartı borcu olan müşterilerine yönelik olarak ise Taksitli Borç Transferi kampanyası ile hizmet vermektedir.

    ING BANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

    Borç tranfseri kampanyası düzenleyen bankalar arasında yer alan ING Bank gereksinim kredisi faiz seviyesi yüzde 1,54 olarak uygulanıyor. Kampanyadan yararlanan bireylerin aylık taksit ödemeleri ise 36 ay vadeli 15 bin lira kredi kullanmaları halinde ise 574 lira olarak gerçekleşiyor.

        QNB FİNANSBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

        Yüzde 1.54 seviyesinden başlayan oranlarla borç aktarım kredisi veren bankalar arasında yer alan QNB Finansbank müşterilerine 36 ay vadeli kredi kullanma olanağı tanıyor. 36 ay vadeli 10 bin lira borç aktarım kredisi kullanan bireylerin aylık taksit ödemeleri 382 liraya geliyor.

        Borç Kapatma Kredisine Başvurma Koşulları

        Borç kapatma kredisine başvuranların kredi notu önem taşıyor. Bankaların bireysel kredi ürünlerinin kullanım süresi 60 aydan 30 aya düşürüldüğünden işlem sırasında faiz oranları tekrar yapılandırılıyor.
        Borç kapatmak isteyen vatandaşların kredi notu uygun ise ve buna ek olarak borçlar tek bankada toplandığında gelirleri borç kapatma kredisini ödeyebilecek düzeyde bulunuyorsa borç kapatma işlemleri başlatılır.

        Bir kredi ya da kredi kartı borçlarının idari tedbirlerin olmaması, teminat verilmesi durumunda eşten muvafakat alınır. Resmi işlem ve gelir tablosu beyanı istenir. Bunun yanında talep edilen borç kapatma kredisinin aylık taksitinin gelirin yarısını geçmeyecek olması gerekir. Konut kredisi dışında borçların süresi 36 ayı geçemez.

        Bu şartların tamamı sağlandığı takdirde borç kapatma kredisine başvurabilirsiniz. Denizbank borç kapatma kredileri devam ediyor. Kısa vadeli borç kapatma kredisi kullanıldığında çok düşük faiz oranı uygulanırken uzun ve orta dönem kredilerde faiz oranı artıyor.

        Borç Kapatma Kredisi Nedir?

        İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.

        Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.

            Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

            Kredi ya da kredi ödemelerinde sorun yaşayanlar, bu kredilerini borç kapatma kredisi kullanarak kapatma yoluna gidiyor. Değişik bankalarda bulunan borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçların aktarımını EFT üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Borçlarınızı tek yerde toplamayı düşündüğünüz banka aracılığı ile de borçlarınızı bu bankaya aktarabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Borcu olanlara müjdesi! Finansbank-Denizbank-Garanti-ING-Akbank-Şekerbank...