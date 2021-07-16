Kart ve kredi borcu olanlara özel borç kapatma kredisi! Borcu olanlara müjdesi! Finansbank-Denizbank-Garanti-ING-Akbank-Şekerbank...

Borç demek yük demektir. Zaten hayatın değişik zorlukları sizi yorarken bir de maddi olarak borçlanmak yükünüzü artıracaktır. Eğer değişik bankalara borcunuz varsa aylık aniden çok ödeme yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan kaynaklı bankalara olan borçlarınızı tek bir banka çatısı altına toplamanızda yarar vardır. Bu borçlarınızı hemen kapatmanız amacıyla bankalar size borç kapatma kredisi verebiliyor. Borçlarını tek bir banka çatısı altına toplayan bireylerin borçları yapılandırılıyor. Bankanın sunmuş bulunduğu bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve gerçekleştireceğiniz görüşmelerde tutarları iyi belirlemelisiniz. Müşteri temsilcisi ile gerçekleştireceğiniz her görüşme borçlarınız amacıyla bir üstünlük bulunduğunu unutmayın.
AKBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Akbank kredi borcu amacıyla borç kapatma kredisi yerine direkt gereksinim kredisi verirken kredi kartı borcu olan müşterilerine yönelik olarak ise Taksitli Borç Transferi kampanyası ile hizmet vermektedir.
ING BANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Borç tranfseri kampanyası düzenleyen bankalar arasında yer alan ING Bank gereksinim kredisi faiz seviyesi yüzde 1,54 olarak uygulanıyor. Kampanyadan yararlanan bireylerin aylık taksit ödemeleri ise 36 ay vadeli 15 bin lira kredi kullanmaları halinde ise 574 lira olarak gerçekleşiyor.