Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca... Antalya'da yer kalmadı 680 bin yatak doldu

Kurban Bayramı tatili doludizgin geçecek.
Antalya da yer bulunamayan şehirler arasında yer aldı. Vali Ersin Yazıcı, bayram tatilinde Antalya'da 680 bin yatak kapasitesinin tamamen dolu olacağını söyledi.
Kurban Bayramı tatili doludizgin geçecek.
Antalya da yer bulunamayan şehirler arasında yer aldı. Vali Ersin Yazıcı, bayram tatilinde Antalya'da 680 bin yatak kapasitesinin tamamen dolu olacağını söyledi.
Turizmcilerin 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarılarına da dikkati çeken Vali Yazıcı, "Birkaç kişi beni de aradı, 'Biz yer bulamıyoruz, yardımcı olur musunuz' diye. Bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz. Yurt içinden büyük bir talep var" dedi.
Yurt dışından günlük 48-50 bin misafirin havalimanından giriş yaptığını belirten Yazıcı, hafta sonu ise 1 günde 68 bin misafir geldiğini kaydetti.
MUĞLA'YA DA TALEP YAĞDI
Muğla da bayram tatilinde yerli turist hareketliliğinin yüksek olduğu yerler arasında yer aldı.
TÜRSAB Bodrum Başkanı Yüksel Aslan, bayramın Bodrum'da dolu geçeceğini söyledi.
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, "Marmaris'te de yoğunluk var. Bayramda sahil bandındaki denize sıfır ve yakın olan otellerimiz yüzde 100 dolu diyebiliriz" derken; Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal "Bayramda tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşacak. Villaların da tamamına yakını dolu" şeklinde konuştu.