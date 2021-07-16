Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca... Antalya'da yer kalmadı 680 bin yatak doldu

Turizmcilerin 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarılarına da dikkati çeken Vali Yazıcı, "Birkaç kişi beni de aradı, 'Biz yer bulamıyoruz, yardımcı olur musunuz' diye. Bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz. Yurt içinden büyük bir talep var" dedi.