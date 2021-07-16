Elinizi çabuk tutun! Vatandaş bayram öncesi bayram etti! Milyonlara nefes aldıracak karar! Zamlar siliniyor...

PİŞMANLIK ZAMMI TAHSİL EDİLMEYECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı" broşürü yayınladı. Yapılandırma Yasası ile beyan edilmemiş veya eksik beyan edilen gelir, kazanç, veriye tabi diğer olayların pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle yasa kapsamında beyan etme imkânı getirildi. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; 30 Nisan tarihinden önceki dönemlerde elde edilmiş gelir ve kazançlar için beyanname vermeyen, eksik beyanda bulunanlar bu yasa kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunabilecek.