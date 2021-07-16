Elinizi çabuk tutun! Vatandaş bayram öncesi bayram etti! Milyonlara nefes aldıracak karar! Zamlar siliniyor...

Milyonlarca vatandaşa ve işletmeye soluk aldıracak borç yapılandırmasından pişmanlık hükümlerinden yararlanan beyan edilmemiş kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı, ticari ve zirai kazancı, serbest meslek kazancını bildirenlerin de faydalanabileceği açıklandı. Sonuç olarak pişmanlık zammı tahsil edilmeyecek. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret geliri elde eden basit usule tabi esnaf, özel hizmetlerdeki şoför, özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri, kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışanlar 31 Ağustos'a kadar vergi dairelerine başvurarak verilerini tarh ettirebilecek. Yasa kapsamındaki tutarın 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde borçlara katsayı uygulanmayacak.
PİŞMANLIK ZAMMI TAHSİL EDİLMEYECEK
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı" broşürü yayınladı. Yapılandırma Yasası ile beyan edilmemiş veya eksik beyan edilen gelir, kazanç, veriye tabi diğer olayların pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle yasa kapsamında beyan etme imkânı getirildi. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; 30 Nisan tarihinden önceki dönemlerde elde edilmiş gelir ve kazançlar için beyanname vermeyen, eksik beyanda bulunanlar bu yasa kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunabilecek.
Bu kapsamdaki vergilerin tamamının, pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarının ödenmesi durumunda vergi cezaları, pişmanlık zammının tahsilinden vazgeçilecek. Geçmişe yönelik gelir vergisi, vergi cezası aranılmayacak.