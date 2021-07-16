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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 15:32
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    • 16.07.2021 15:33
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    Hesabınıza hemen yatıyor! SGK, SSK ve Bağ-Kur’lulara müjde geldi! 1000 TL, 1500 TL ve 1750 TL geri ödemesiz nakit veriliyor!

    Bankalar, son dönemlerde müşteri çekmek suretiyle yeni promosyon kampanyaları düzenliyor. 3 sene süresince maaş aldıkları bankalarda kalma sözü verenler, bankalardan tek seferlik geri ödemesiz 1000 TL, 1500 TL ve 1750 TL’ye kadar nakit ödeme alabiliyor. Vatandaşlar bankalarla promosyon anlaşması imzaladıklarında ödemelerini peşin olarak alabiliyor. SGK, SSK ve Bağ-Kur’lulara müjde verildi. Promosyon ödemeleri emekli vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Çünkü maaşlarını 3 sene süresince o bankadan alma sözü verenlere tek seferlik 1750 TL’ye kadar alınan maaş miktarına göre ödemeler yapılıyor.

    takvim.com.tr
    1000 TL, 1500 TL ve 1750 TL geri ödemesiz nakit veriliyor!

    Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan alacağına karar verememiş emekli kişiler için duyuru yapılan yeni teklifleri inceledik. Aşinayı üzere emekli vatandaşlara ücretlerini bir bankaya taşımaları gidişatında promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 senesinde meblağları güncellenen promosyon ödemelerinde, 2021 senesi kampanyaları daha cazip hale geliyor. Emekli maaşını herhangi bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 yıllık ödeme süreci için peşin ödenir. Ödemeler en düşük emekli maaşları için 500 TL olarak yapılırken bu oran bankanın kendi inisiyatifinde değişebilir.

    ING BANK

    Emeklilerin tercih ettiği bir diğer banka ise ING Bank oluyor. Banka tarafından yapılan açıklama ödemeler şu şekilde:

    Maaşı 1500 TL olanlara: 500 TL,

    Maaşı 1500 – 2500 TL arasında olanlara: 625 TL,

    Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emeklilere 750 TL ödeme yapılacak

    İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

    İş Bankası tarafından yapılan açıklamada banka şubelerine gidilmeden ATM, mobil bankacılık, cepbank ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli kanallar üzerinden taahhütname vererek başvuruda bulunabilecek. Buna göre ödemeler şu şekilde:

    Maaşı 1500 TL olanlara: 750 TL,

    Maaşı 1500 – 2500 TL arasında olanlara: 875 TL,

    Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emeklilere 1000 TL ödeme yapılacak

        YAPI KREDİ DE DUYURDU

        Yapı Kredi de emeklileri bünyesine çekebilmek için yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Buna göre çeşitli başvuru kanalları üzerinden yapılan başvurular için ödemeler şu şekilde olacak:

        Maaşı 1500 TL olanlara: 1000 TL,

        Maaşı 1500 – 2500 TL arasında olanlara: 1250 TL,

        Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emeklilere 1500 TL ödeme yapılacak

        Akbank promosyon ödemesi

        Akbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 850 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1050 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1250 TL ödeme yapılacak.

        Vakıfbank

        Vakıfbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.

        Fibabanka promosyon ödemesi

        Fibabanka tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.


            KİMLER PROMOSYON ÖDEMESİ ALABİLİR?

            Bankalara şu ana kadar taahhüt vermeyenler, taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar promosyon ücretlerine 2021 zammı gelip gelmediğini öğrenmek istiyorlar. Bunun için çok sayıda araştırma yapılırken merakla beklenen açıklamalar bankalar tarafından ardı ardına geldi.

            Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Ayrıca kampanyalarla beraber emekli promosyanları yine bazı bankalarda 2.550 TL'ye kadar çıkabiliyor.
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