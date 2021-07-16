Hesabınıza hemen yatıyor! SGK, SSK ve Bağ-Kur’lulara müjde geldi! 1000 TL, 1500 TL ve 1750 TL geri ödemesiz nakit veriliyor!

Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan alacağına karar verememiş emekli kişiler için duyuru yapılan yeni teklifleri inceledik. Aşinayı üzere emekli vatandaşlara ücretlerini bir bankaya taşımaları gidişatında promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 senesinde meblağları güncellenen promosyon ödemelerinde, 2021 senesi kampanyaları daha cazip hale geliyor. Emekli maaşını herhangi bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 yıllık ödeme süreci için peşin ödenir. Ödemeler en düşük emekli maaşları için 500 TL olarak yapılırken bu oran bankanın kendi inisiyatifinde değişebilir.
ING BANK
Emeklilerin tercih ettiği bir diğer banka ise ING Bank oluyor. Banka tarafından yapılan açıklama ödemeler şu şekilde:
Maaşı 1500 TL olanlara: 500 TL,
Maaşı 1500 – 2500 TL arasında olanlara: 625 TL,
Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emeklilere 750 TL ödeme yapılacak
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ
İş Bankası tarafından yapılan açıklamada banka şubelerine gidilmeden ATM, mobil bankacılık, cepbank ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli kanallar üzerinden taahhütname vererek başvuruda bulunabilecek. Buna göre ödemeler şu şekilde:
Maaşı 1500 TL olanlara: 750 TL,
Maaşı 1500 – 2500 TL arasında olanlara: 875 TL,
Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emeklilere 1000 TL ödeme yapılacak