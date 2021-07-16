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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 15:01
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    • 16.07.2021 15:01
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    16 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 16 Temmuz 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    16 Temmuz Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Borusan Yatırım Pazarlama 317,00 299,20 5,95
    Borusan Mannesmann 25,60 24,46 4,66
    Alkim Kimya 15,13 14,65 3,28
    Kervan Gıda 16,96 16,51 2,73
    Şekerbank 1,06 1,04 1,92
    Arçelik 33,28 32,70 1,77
    Kartonsan 50,90 50,05 1,70
    SASA Polyester 31,68 31,16 1,67
    Kerevitaş Gıda 4,39 4,32 1,62
    Net Holding 3,87 3,81 1,57
    Netaş Telekomünikasyon 19,13 18,84 1,54
    Galatasaray Sportif 3,71 3,66 1,37
    Torunlar GMYO 3,20 3,16 1,27
    Alarko Holding 9,37 9,26 1,19
    Migros Ticaret 33,66 33,28 1,14
    Ege Endüstri 1.245,40 1.232,00 1,09
    Çimsa 22,70 22,50 0,89
    Doğuş Otomotiv 24,20 24,00 0,83
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,23 1,22 0,82
    Coca Cola İçecek 80,25 79,75 0,63

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gübre Fabrikaları 49,50 50,55 -2,08
    Erbosan 140,50 143,30 -1,95
    İhlas Holding 0,55 0,56 -1,79
    Ford Otosan 172,70 175,50 -1,60
    Koza Altın 106,70 108,20 -1,39
    Petkim 5,25 5,32 -1,32
    Fenerbahçe Futbol 36,24 36,72 -1,31
    Kordsa Teknik Tekstil 19,90 20,16 -1,29
    Konya Çimento 992,30 1.005,00 -1,26
    Otokar 269,70 273,00 -1,21
    Bera Holding 10,80 10,93 -1,19
    Türk Traktör 165,90 167,50 -0,96
    Ereğli Demir Çelik 18,02 18,19 -0,93
    Hektaş 7,55 7,62 -0,92
    TAV Havalimanları 24,30 24,52 -0,90
    Enka İnşaat 8,98 9,06 -0,88
    Yapı ve Kredi Bankası 2,30 2,32 -0,86
    Çemtaş 12,78 12,89 -0,85
    Koza Madencilik 13,61 13,72 -0,80
    Koç Holding 20,04 20,20 -0,79

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