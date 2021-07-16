16 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|317,00
|299,20
|5,95
|Borusan Mannesmann
|25,60
|24,46
|4,66
|Alkim Kimya
|15,13
|14,65
|3,28
|Kervan Gıda
|16,96
|16,51
|2,73
|Şekerbank
|1,06
|1,04
|1,92
|Arçelik
|33,28
|32,70
|1,77
|Kartonsan
|50,90
|50,05
|1,70
|SASA Polyester
|31,68
|31,16
|1,67
|Kerevitaş Gıda
|4,39
|4,32
|1,62
|Net Holding
|3,87
|3,81
|1,57
|Netaş Telekomünikasyon
|19,13
|18,84
|1,54
|Galatasaray Sportif
|3,71
|3,66
|1,37
|Torunlar GMYO
|3,20
|3,16
|1,27
|Alarko Holding
|9,37
|9,26
|1,19
|Migros Ticaret
|33,66
|33,28
|1,14
|Ege Endüstri
|1.245,40
|1.232,00
|1,09
|Çimsa
|22,70
|22,50
|0,89
|Doğuş Otomotiv
|24,20
|24,00
|0,83
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,23
|1,22
|0,82
|Coca Cola İçecek
|80,25
|79,75
|0,63
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|49,50
|50,55
|-2,08
|Erbosan
|140,50
|143,30
|-1,95
|İhlas Holding
|0,55
|0,56
|-1,79
|Ford Otosan
|172,70
|175,50
|-1,60
|Koza Altın
|106,70
|108,20
|-1,39
|Petkim
|5,25
|5,32
|-1,32
|Fenerbahçe Futbol
|36,24
|36,72
|-1,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,90
|20,16
|-1,29
|Konya Çimento
|992,30
|1.005,00
|-1,26
|Otokar
|269,70
|273,00
|-1,21
|Bera Holding
|10,80
|10,93
|-1,19
|Türk Traktör
|165,90
|167,50
|-0,96
|Ereğli Demir Çelik
|18,02
|18,19
|-0,93
|Hektaş
|7,55
|7,62
|-0,92
|TAV Havalimanları
|24,30
|24,52
|-0,90
|Enka İnşaat
|8,98
|9,06
|-0,88
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,30
|2,32
|-0,86
|Çemtaş
|12,78
|12,89
|-0,85
|Koza Madencilik
|13,61
|13,72
|-0,80
|Koç Holding
|20,04
|20,20
|-0,79