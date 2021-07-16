Topçular Yalova feribot ücreti 2021 ne kadar? Eskihisar Topçular feribot sefer saatleri nedir? İDO seferleri

Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Eskihisar iskelesi ile Yalova'nın Taşköprü beldesinde bulunan Topçular iskelesi arasında gerçekleştirilmekte olan arabalı vapur hizmetimiz ile İstanbul - Bursa hattında seyahat eden araçların körfezi dolaşmadan yolu kısaltmaları sağlanmaktadır. İstanbul yönünden Eskihisar iskelesine ulaşmak için E-5 karayolu üzerinde Gebze'ye gelmeden hemen önce tabelalar sağa doğru İDO Eskihisar Arabalı Vapur İskelesi'ne yönlendirecektir. Topçular iskelesi çıkışında sağa doğru dönüldüğünde Yalova yönüne gidilmiş olur. İskelenin Yalova Merkeze uzaklığı 14,5 Kilometredir. İskeleden çıkışta sola doğru dönüldüğünde ise İstanbul - Bursa - İzmir otobanına girilmektedir.

TOPÇULAR YALOVA FERİBOT ÜCRETİ 2021 | NE KADAR, KAÇ TL?



2021 Eskihisar Topçular arabalı vapur tek yön fiyatları şu şekildedir.

• Motorsiklet 55 TL,

• Otomobil-Minivan-Jeep 110 TL,