Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2021 Temmuz ayı Bağ-Kur emekli maaşları ikramiyeyle mi yatacak?

2021 Temmuz ayı Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Bağ-Kur emekli maaşları ikramiyeyle mi yatacak? Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını almaya başladı. Kurban Bayramı öncesi ödenen maaşlardan SGK'lı vatandaşlar faydalandı. Maaşlar ikramiyeyle birlikte yatırıldı. Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlar ise maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki; Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile emekli aylıkları ödendi. Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olan SSK emeklilerinin ödemeleri 13 Temmuz'da, Maaş ödeme günü 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların maaşı ve ikramiyeleri ise 14 Temmuz'da hesaplara yattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini bilgisini vermişti. Bağ-Kur emeklilerinin ikramiye ve maaşları ise 16 Temmuz'da hesaplara yatacak.
EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI
Emekli ve memurların zam oranları, 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanan TÜİK enflasyon rakamlarının ardından netlik kazandı. Buna göre, Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.