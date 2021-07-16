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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 08:52
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    • 16.07.2021 08:52
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    Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2021 Temmuz ayı Bağ-Kur emekli maaşları ikramiyeyle mi yatacak?

    Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? SGK’lı emeklilerin maaşlarının yatmasının ardından emekli maaşı ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı öncesi emekli maaşlarının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. SGK’lı vatandaşların maaşların ve ikramiyelerinin yatırılmasının ardından Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşların beklentisi başladı. Peki; Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

    takvim.com.tr
    Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

    2021 Temmuz ayı Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Bağ-Kur emekli maaşları ikramiyeyle mi yatacak? Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını almaya başladı. Kurban Bayramı öncesi ödenen maaşlardan SGK'lı vatandaşlar faydalandı. Maaşlar ikramiyeyle birlikte yatırıldı. Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlar ise maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki; Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

    BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    SSK emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile emekli aylıkları ödendi. Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olan SSK emeklilerinin ödemeleri 13 Temmuz'da, Maaş ödeme günü 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların maaşı ve ikramiyeleri ise 14 Temmuz'da hesaplara yattı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini bilgisini vermişti. Bağ-Kur emeklilerinin ikramiye ve maaşları ise 16 Temmuz'da hesaplara yatacak.

    EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI

    Emekli ve memurların zam oranları, 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanan TÜİK enflasyon rakamlarının ardından netlik kazandı. Buna göre, Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

        AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olanlara 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

        Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

        Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi. Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.
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