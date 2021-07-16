Haftanın kapanış gününde borsadaki son durum merakla araştırılıyor. Çarşamba günü BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? 16 Temmuz Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum nedir? İşte son gelişmeler...
BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 1.370,32 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,08 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.370,32 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 0,06 ile gıda, içecek oldu.