Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.07.2021 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2021 10:44
    ABONE OL

    Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? 16 Temmuz Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum

    Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Çarşamba günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,52 değer kazanarak günü 1.367,25 puandan tamamlamıştı. Peki, Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? İşte 16 Temmuz Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum

    Borsa güne yükselişle başladı

    Haftanın kapanış gününde borsadaki son durum merakla araştırılıyor. Çarşamba günü BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? 16 Temmuz Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum nedir? İşte son gelişmeler...

    BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 1.370,32 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,08 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.370,32 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 0,06 ile gıda, içecek oldu.

        Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul'da, çarşamba günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kazancıyla 1.367,25 puandan tamamlamıştı.

        Analistler, gelecek hafta sadece pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek ve Kurban Bayramı tatiline girecek Borsa İstanbul'da oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

        Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MİT'ten Duhok'ta nokta operasyon!
        Haberler Ekonomi Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? 16 Temmuz Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum