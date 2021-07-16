Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? 16 Temmuz Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 0,06 ile gıda, içecek oldu.