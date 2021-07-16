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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 11:09
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    • 16.07.2021 11:09
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    2021 Temmuz en uygun konut kredisi yapılandırma başvurusu: Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Denizbank, Yapı Kredi, Finansbank...

    Pek çok şahıs ev sahibi olabilmek amacıyla konut kredisi çekmektedir. Konut kredisi ile şahısler, ev satın almak amacıyla konut kredisi çekerek nakit para greksinimlerini karşılamaktadır. Pek çok şahıs çekmiş oldukları kredilerin faizleri ve ödeme işlemleri yönünden ev kredisi yapılandırma işlemlerini tercih etmektedir. Yapılandırma işlemleri içerisinde en çok ev kredisi yapılandırmasının merak edilmesi de, ev kredilerinin yüksek meblağlar ve uzun vadede ödemesinin olmasından dolayıdır. Konut kredisi çekenler, çekmiş oldukları krediyi ödemekte zorlandıkları zaman, krediyi çekmiş oldukları bankalara müracaat ederek ev kredisi yapılandırma işlemi için talepte bulunabilirler.

    En uygun konut kredisi yapılandırma başvurusu 2021 Temmuz

    Kişiler konut sahibi olmak amacıyla bankalar doğrultusundan verdiği konut kredilerine yapılandırma işlemlerinin nasıl olacağını, en ideal konut kredisi yapılandırması yapan bankalar ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Kişiler konut kredisi almak amacıyla birtakım şartları sağlamalıdır. Konut kredisi almak amacıyla belirli bir gelirin bulunması ve çekilen krediyi ödeyebilecek halde olunması gerekmektedir. Bu makale kapsamında konut kredisi çeken bireylerin kredilerini yapılandırma işlemleri ile ilgili araştırma yapılmıştır.

    Ziraat Bankası Konut Kredisi Yapılandırma

    Ziraat Bankası ev kredisi yapılandırma işlemi yapan bankalar arasında yer almaktadır. Açıklanan dönemler ve tarihler arası ev kredisi yapılandırma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz konut kredisi yapılandırması için, Ziraat Bankası ile görüşme sağlayarak ve güncel faiz oranlarının takibi ile yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz. Konut kredisi yapılandırması yapacak kişilerin Ziraat Bankasının güncel yapılandırma işleminin olup olmadığını öğrenmelisiniz. Ziraat Bankası üzerinden konut kredisi yapılandırma yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,39 olarak belirlenmiştir.

    Akbank Konut Kredisi Yapılandırma

    Akbank ev kredisi yapılandırma işlemi yapan bankalar arasında yer alan bir diğer bankadır. Akbank üzerinden konut kredisi çeken 23 ve 65 yaş arası vatandaşların, konut kredilerini ödemekte zorlanmaları halinde, Akbank ev kredisi yapılandırması ile kişilere daha kolay bir ödeme planı hazırlamaktadır. Kişilerin gerekli şartları sağlamaları halinde ve evraklarının eksiksiz olması ile Akbank müşterilerine konut kredisi yapılandırma hizmeti sağlayacaktır. Akbank üzerinden konut kredisi yapılandırması yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,39 olarak belirlenmiştir.

        Garanti Bankası Konut Kredisi Yapılandırma

        Garanti BBVA, ev kredisi yapılandırma işlemi yapan bankalar arasında yer alan bankalardan biridir. Garanti BBVA ile konut kredisi yapılandırması yapmak isteyen, kredi taksitlerini ödemekte güçlük çeken müşteriler, bizzat Garanti BBVA şubelerine giderek başvuru talebinde bulunabilirler.

        Garanti BBVA şubelerinde görüşeceğiniz yetkili kişi başvuru evraklarınızı ve ödeme planınızı inceleyerek, ev kredisi yapılandırma işlemleri için uygunluk durumunuzu tespit ederek başvuru talebinize olumlu ya da olumsuz geri dönüş sağlayacaktır. Garanti BBVA ev kredisi yapılandırma talebinizin olumlu sonuçlanması halinde borcunuzun aylık taksit ödemesi düşerek vadesi uzatılır. Garanti BBVA üzerinden konut kredisi yapılandırması yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,46 olarak belirlenmiştir.

        Denizbank Konut Kredisi Yapılandırma

        Denizbank konut kredisi yapılandırma hizmeti veren bankalar arasında yer almaktadır. Denizbank ev kredisi yapılandırma işlemleri için, kişilerin bizzat banka şubesine müracaat ederek yapılandırma talebinde bulunması gerekmektedir. Yetkili kişinin uygun görmesi ile ev kredisi yapılandırma işleminiz gerçekleşecektir. Denizbank üzerinden konut kredisi yapılandırması yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,79 olarak belirlenmiştir.

        Türkiye İş Bankası Konut Kredisi Yapılandırma

        İş Bankası konut kredisi kapsamında kredi taksitlerini ödemekte zorlanan müşterileri için yapılandırma yapan bankalar arasında yer almaktadır. İş Bankası ev kredisi yapılandırması için kişilerin bizzat İş Bankası şubelerine giderek müracaatta bulunması gerekmektedir.

        Başvuru işlemi yapacak kişiler ev kredisi yapılandırma belgelerini eksiksiz olarak yetkili kişiye vermesi gerekmektedir. Belgeler ve yapılandırma başvurusunda bulunan kişinin aylık ödeme çizelgesi incelenir. Başvuru talebinde bulunan kişinin gerekli şartları sağlaması halinde ev kredisi yapılandırma işlemleri gerçekleşerek daha rahat ödeme planlaması hazırlanır. İş Bankası üzerinden konut kredisi yapılandırması yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,41 olarak belirlenmiştir.

        Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Yapılandırma

        Yapı Kredi Bankası ev kredisi yapılandırma işlemi yapan bankalar arasında yer alan bankalardan biridir. Yapı Kredi Bankası üzerinden çekmiş olduğunuz konut kredisi taksitlerini ödemekte zorlanıyorsanız, bankaya yapılandırma müracaatında bulunabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ev kredisi yapılandırma ile aylık taksitli ödemelerinizi kolaylaştırarak daha rahat bir ödeme planı hazırlar. Aylık taksit ödemesinin düşürülmesi ile vadeniz uzayacaktır. Yapı Kredi Bankası üzerinden konut kredisi yapılandırması yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,39 olarak belirlenmiştir.

        ING Bank Konut Kredisi Yapılandırma

        ING Bank konut kredisi yapılandırma hizmeti veren bankalar arasında yer almaktadır. Banka üzerinden çekilmiş olan konut kredisinin taksitlerini ödemekte zorlanan müşteriler için yapılandırma yapılmaktadır. Kişilerin gerekli şartları sağlaması halinde ING Bank ev kredisi yapılandırma ile kişilere yeni bir ödeme planı hazırlar.

        ING Bank üzerinden konut kredisi yapılandırması yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,59 olarak belirlenmiştir.

            TEB Konut Kredisi Yapılandırma

            TEB ev kredisi yapılandırması yapan bir diğer bankadır. Kişilerin çekilen ev kredisini ödeyememesi halinde yapılandırma işlemi ile kişilerin ödemelerini kolaylaştırmaktadır. TEB ev kredisi yapılandırma başvurusunda bulunacak kişilerin gerekli şartları sağlaması gerekmektedir.

            TEB üzerinden konut kredisi yapılandırması yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,54 olarak belirlenmiştir.

            QNB Finansbank Konut Kredisi Yapılandırma

            QNB Finansbank konut kredisi yapılandırması yapan bankalar arasında yer alır. QNB Finansbank ev kredisi yapılandırma işlemleri için kişilerin banka şubelerine giderek bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Gerekli şartların sağlanması ve belgelerin eksiksiz olması halinde kişiler, ev kredilerini yapılandırabilirler.

            QNB Finansbank üzerinden konut kredisi yapılandırması yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,51 olarak belirlenmiştir.

            Konut Kredisi Yapılandırma Nasıl Yapılır?

            Pek çok kişi ihtiyaçları doğrultusunda çekmiş oldukları yüklü miktardaki kredilerinin yapılandırma işlemini merak etmektedir. Kredi yapılandırma işlemleri içerisinde en çok rağbet gören yapılandırma işlemlerinden biri de ev kredisi yapılandırmasıdır.

            Yapılandırma işlemleri içerisinde en çok ev kredisi yapılandırmasının merak edilmesi de, ev kredilerinin yüksek meblağlar ve uzun vadede ödemesinin olmasından dolayıdır. Konut kredisi çekenler, çekmiş oldukları krediyi ödemekte zorlandıkları zaman, krediyi çekmiş oldukları bankalara müracaat ederek ev kredisi yapılandırma işlemi için talepte bulunabilirler.

            Kişilerin çekmiş oldukları kredinin borcunu ödemekte zorlanması hali mevcut olduğunda, bankalar güncel yapılandırma faiz oranlarına göre borcu tekrar hesaplayarak yeniden ödeme planı çıkaracaktır. Faiz oranlarına göre tekrar yapılandırma işleminin yapılması halinde ödeme planlaması kapsamında, kişilerin borcu ödeme ayları uzayarak aylık taksit ödemeleri azalmaktadır.

            Kredi yapılandırma işlemleri kapsamında, kişilerin çekmiş oldukları kredi aslında yeniden kredilendirme işlemi kapsamında değerlendirilecektir. Bu sebeple yeniden kredilendirme işlemi içerisinde beklenmedik yeni masraflar da doğabilir. Kişiler bunları da düşünerek yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmelidir.

            Ev kredisi yapılandırma işlemi gerçekleştirecek olan kişilerin ödeyebileceği masraflar arasında dosya masrafı ve kredi tahsis ücreti olarak geçen bazı ek ödemeler bulabilir. Konut kredilerini yapılandırmak isteyen kişiler bu gibi ek ücretlerin çıkabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

            Kişiler, yapılandırma işlemleri için istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak bankaya başvuruda bulunmalıdır. Konut kredisi yapılandırma başvurusu esnasında belgelerin eksik olması halinde işlemleriniz uzayabilir. Bu sebeple evraklar eksiksiz olarak teslimi yapılmalıdır.

            Kimler Konut Kredisi Yapılandırma Yapabilir?

            Pek çok kişi bankalardan kredi çekebilmek için bazı şartları yerine getirebilmesi gerekmekte olup, ev kredisi yapılandırma yapabilecek kişiler için de bazı şartlar bulunmaktadır. Bankalar arası değişiklik gösterse de bazı vatandaşlar konut kredisi alamıyor.

            Kişilerin 18 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup bazı bankalarda bu yaş sınırı 20 olarak belirlenmektedir. Konut kredisi çekecek kişilerin yaşlarının 65 üzeri olmaması gerekmektedir. Kişiler en faza 65 yaşında olmalıdır. Bu yaş sınırlarını karşılayan kişiler konut kredisi çekebileceği gibi ev kredisi yapılandırma işlemi de gerçekleştirebileceklerdir.

            Ev kredisi yapılandırması yapabilecek kişiler, çekmiş oldukları krediyi ödeyemeyecek durumda bulunan fakat borçlarına sadık kalarak ödeme yapmak isteyen kişiler için gerçekleşmektedir. Kişiler konut kredisi için çekmiş oldukları kredi miktarını ödemekte zorlanmaları halinde daha kolay ödeme planlamasıyla kredi taksitlerini ödemek istemektedirler. Bankalar da borçlarına sadık kalarak ödeme işlemi gerçekleştirmek isteyen kişilere ev kredisi yapılandırma hakkı tanıyabilmektedir.

                Konut Kredisi Yapılandırma Şartları Nelerdir?

                Çekilen konut kredilerinin yapılandırılması talebinde bulunan kişilerin bazı hususları sağlaması gerekmektedir. Bankadan bankaya değişen ev kredisi için yapılandırma hususları bulunmakta olup, genel olarak şöyledir:

                Konut kredisi için yapılandırma işlemi gerçekleşecekse, yapılandırma öncesinde anlaşılan faiz oranı ile yeni yapılandırma işlemi sonrasında oluşacak faiz oranı arasında fark sonucunun yapılandırmanın gerçekleşeceği banka tarafından onaylanması gerekmektedir.
                Konut kredisi yapılandırma işlemi kapsamında incelenen işlemlerden biri de, kişilerin konut kredi taksitlerini gününde ödemiş olmaları da yapılandırma işlemleri için değerlendirme kıstaslarından biridir. Kişilerin bu belirtilen şartları sağlamaları halinde, konut kredisi aldıkları bankanın ilgili bölümüne başvuru yaparak, konut kredisi yapılandırması talebinde bulunabilir. Kredinin çekildiği bankada görüşeceğiniz yetkili kişi, şartları sağlamanız durumunda talebinizi incelemeye alacaktır.

                Kaynak: ssk.biz.tr
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                Haberler Ekonomi 2021 Temmuz en uygun konut kredisi yapılandırma başvurusu: Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Denizbank, Yapı Kredi, Finansbank...