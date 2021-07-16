2021 Temmuz en uygun konut kredisi yapılandırma başvurusu: Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Denizbank, Yapı Kredi, Finansbank...

Kişiler konut sahibi olmak amacıyla bankalar doğrultusundan verdiği konut kredilerine yapılandırma işlemlerinin nasıl olacağını, en ideal konut kredisi yapılandırması yapan bankalar ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Kişiler konut kredisi almak amacıyla birtakım şartları sağlamalıdır. Konut kredisi almak amacıyla belirli bir gelirin bulunması ve çekilen krediyi ödeyebilecek halde olunması gerekmektedir. Bu makale kapsamında konut kredisi çeken bireylerin kredilerini yapılandırma işlemleri ile ilgili araştırma yapılmıştır.
Ziraat Bankası Konut Kredisi Yapılandırma
Ziraat Bankası ev kredisi yapılandırma işlemi yapan bankalar arasında yer almaktadır. Açıklanan dönemler ve tarihler arası ev kredisi yapılandırma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz konut kredisi yapılandırması için, Ziraat Bankası ile görüşme sağlayarak ve güncel faiz oranlarının takibi ile yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz. Konut kredisi yapılandırması yapacak kişilerin Ziraat Bankasının güncel yapılandırma işleminin olup olmadığını öğrenmelisiniz. Ziraat Bankası üzerinden konut kredisi yapılandırma yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,39 olarak belirlenmiştir.
Akbank Konut Kredisi Yapılandırma
Akbank ev kredisi yapılandırma işlemi yapan bankalar arasında yer alan bir diğer bankadır. Akbank üzerinden konut kredisi çeken 23 ve 65 yaş arası vatandaşların, konut kredilerini ödemekte zorlanmaları halinde, Akbank ev kredisi yapılandırması ile kişilere daha kolay bir ödeme planı hazırlamaktadır. Kişilerin gerekli şartları sağlamaları halinde ve evraklarının eksiksiz olması ile Akbank müşterilerine konut kredisi yapılandırma hizmeti sağlayacaktır. Akbank üzerinden konut kredisi yapılandırması yapacak kişiler için güncel faiz oranı, %1,39 olarak belirlenmiştir.