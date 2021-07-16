2021 Temmuz en uygun konut kredisi yapılandırma başvurusu: Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Denizbank, Yapı Kredi, Finansbank...

Konut Kredisi Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Pek çok kişi ihtiyaçları doğrultusunda çekmiş oldukları yüklü miktardaki kredilerinin yapılandırma işlemini merak etmektedir. Kredi yapılandırma işlemleri içerisinde en çok rağbet gören yapılandırma işlemlerinden biri de ev kredisi yapılandırmasıdır.

Yapılandırma işlemleri içerisinde en çok ev kredisi yapılandırmasının merak edilmesi de, ev kredilerinin yüksek meblağlar ve uzun vadede ödemesinin olmasından dolayıdır. Konut kredisi çekenler, çekmiş oldukları krediyi ödemekte zorlandıkları zaman, krediyi çekmiş oldukları bankalara müracaat ederek ev kredisi yapılandırma işlemi için talepte bulunabilirler.

Kişilerin çekmiş oldukları kredinin borcunu ödemekte zorlanması hali mevcut olduğunda, bankalar güncel yapılandırma faiz oranlarına göre borcu tekrar hesaplayarak yeniden ödeme planı çıkaracaktır. Faiz oranlarına göre tekrar yapılandırma işleminin yapılması halinde ödeme planlaması kapsamında, kişilerin borcu ödeme ayları uzayarak aylık taksit ödemeleri azalmaktadır.

Kredi yapılandırma işlemleri kapsamında, kişilerin çekmiş oldukları kredi aslında yeniden kredilendirme işlemi kapsamında değerlendirilecektir. Bu sebeple yeniden kredilendirme işlemi içerisinde beklenmedik yeni masraflar da doğabilir. Kişiler bunları da düşünerek yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ev kredisi yapılandırma işlemi gerçekleştirecek olan kişilerin ödeyebileceği masraflar arasında dosya masrafı ve kredi tahsis ücreti olarak geçen bazı ek ödemeler bulabilir. Konut kredilerini yapılandırmak isteyen kişiler bu gibi ek ücretlerin çıkabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Kişiler, yapılandırma işlemleri için istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak bankaya başvuruda bulunmalıdır. Konut kredisi yapılandırma başvurusu esnasında belgelerin eksik olması halinde işlemleriniz uzayabilir. Bu sebeple evraklar eksiksiz olarak teslimi yapılmalıdır.