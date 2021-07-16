16 Temmuz Ziraat uygulama giriş sorunu! Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor, sorun ne zaman düzelecek?

Sabah saatleriyle birlikte Ziraat Bankası müşterileri mobil uygulamada ve internet bankacılığında problem yaşandığını belirtiyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından sorunun neden kaynakladığı sık sık araştırmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor, neden hata veriyor? Ziraat uygulama giriş sorunu mu var? Ziraat mobil çöktü mü? Giriş hata problemi nedir? İşte merak edilenler...

ZİRAAT MOBİL UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?

Sunucularda bir süreliğine sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından belirtilirken bankadan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

İşte merak edilen son gelişmeler;