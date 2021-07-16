16 Temmuz Ziraat uygulama giriş sorunu! Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor, sorun ne zaman düzelecek?

Sabah saatleriyle birlikte Ziraat Bankası müşterileri mobil uygulamada ve internet bankacılığında problem yaşandığını belirtiyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından sorunun neden kaynakladığı sık sık araştırmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor, neden hata veriyor? Ziraat uygulama giriş sorunu mu var? Ziraat mobil çöktü mü? Giriş hata problemi nedir? İşte merak edilenler...
ZİRAAT MOBİL UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?
Sunucularda bir süreliğine sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından belirtilirken bankadan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
İşte merak edilen son gelişmeler;
ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL ULAŞILIR?
444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.
Müşteri İletişim Merkezimizden finansal işlemlerinizi yapabilmeniz için Telefon Bankacılığı müşterisi olmanız gerekmektedir. Bu hizmetten yararlanmak için en yakın şubeden başvuruda bulunabilirsiniz.
Bireysel İnternet Bankacılığı hizmetimizi kullanıyorsanız, başvurunuzu İnternet şubesinden de kolaylıkla yapabilirsiniz.