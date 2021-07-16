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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 08:58
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    • 16.07.2021 08:58
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    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2021? Kurban Bayramı’nda ücretsiz olan köprü, otoyollar hangileri?

    Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2021? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 2021 yılı Kurban Bayramı’na az bir zaman kaldı ve tatil planı yapanlar, şehir içerisinde bir yerlere ulaşmak isteyenler hangi körülerin ve otoyolların ücretsiz oalcağını merak eder oldu. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından bu sorunun yanıtı netleşti. Peki Kurban Bayramı’nda ücretsiz olan köprü, otoyollar hangileri?

    takvim.com.tr
    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2021?

    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2021? Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprü, otoyollar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden milyonlarca kişi bayram hazırlığına başladı ve tatile çok az bir zaman kaldı. Şehir içinde kalan ya da şehir dışına çıkacak olan vatandaşların ortak merakı bayramda hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olduğuydu. İşte ayrıntılar…

    2021 KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

    Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

    Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

        BAYRAMDA TOPLU TAŞIMAYA ÜCRETSİZ Mİ BİNİLECEK?

        İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Öte yandan, toplu ulaşımda pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alındı. Buna göre, İETT araçları 19 Temmuz Pazartesi arife günü ile bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri (Çarşamba, Perşembe, Cuma) Cumartesi günü çalışma planına göre seferler yapılacak. 20 Temmuz Salı günü (Bayramın 1. Günü) ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Bayram boyunca METRO İSTANBUL Cumartesi günü tarifesine göre, ŞEHİR HATLARI AŞ de Pazar günü tarifesine göre hizmet vermeye devam edecek.
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        Haberler Ekonomi Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2021? Kurban Bayramı’nda ücretsiz olan köprü, otoyollar hangileri?