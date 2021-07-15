Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı 2021? Kurban Bayramı bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ülkemizdeki 13 milyona yakın emekli 2018 yılından bu yana her iki bayramda da ödenen bu haktan yararlanmak istiyor ve bunun için bazı şartların karşılanıyor olması gerekiyor. Peki yaşlılık aylığı olan 65 yaş aylığı alanlar Kurban Bayramı emekli ikramiyesini alabilecek mi? Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? İşte tüm bilgiler…