Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı 2021? Kurban Bayramı bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ülkemizdeki 13 milyona yakın emekli 2018 yılından bu yana her iki bayramda da ödenen bu haktan yararlanmak istiyor ve bunun için bazı şartların karşılanıyor olması gerekiyor. Peki yaşlılık aylığı olan 65 yaş aylığı alanlar Kurban Bayramı emekli ikramiyesini alabilecek mi? Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? İşte tüm bilgiler…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olanlara 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.
Emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağı da açıklandı.
2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
1000 liralık emekli ikramiyeleri 2021 yılı için bin 100 TL'ye yükselmişti. Emeklilere bayramdan önce 1100 TL ikramiye ödenecek.
YAŞLILIK 65 YAŞ AYLIĞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI 2021?
Emekli aylığı alanlar ile birlikte yaşlılık aylığı, iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar emekli bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiye tutarını da açıkladı. Buna göre 1100 TL emekli ikramiyesi verilecek.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.