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    • Ekonomi
    • 15.07.2021 10:14
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    • 15.07.2021 10:14
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    Sağlık Bakanlığından aile sağlığı merkezi sözleşmeli çalışanlara 3 bin ve 1500 TL ek ödeme

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşı uygulaması kapsamında, 1 Temmuz 2021 itibarıyla 3 ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine 3 bin TL, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına ise 1500 TL ilave ödeme yapılabilecek.

    Bakanlıktan on binlerce personele 3 bin TL ek ödeme

    Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.

    "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 liraya kadar, Kovid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

    Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak.

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    Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
    Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığından aile sağlığı merkezi sözleşmeli çalışanlara 3 bin ve 1500 TL ek ödeme