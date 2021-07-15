Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu bayramda indirimli geçiş ücreti kaç TL? Ücretsiz mi?

Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu bayramda indirimli ücreti kaç TL? Ücretsiz mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi. Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti hakkındaki son bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
ANKARA-NİĞDE OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
17 Temmuz'dan (saat 00.00) itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu'nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.
Araç sınıfları Ankara-Kırşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Aksaray uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Nevşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Niğde uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Uygulanacak indirim ücreti (Yüzde)
1. sınıf 78,5 92,5 104 115,5 20
2. sınıf 88 104,5 117 130 40
3. sınıf 106 125 140,5 156 40
4. sınıf 135,5 156 179,5 199 40
5. sınıf 164,5 194,5 218,5 243 40
Öte yandan KGM'nin işletmesindeki otoyol ve köprülerde bayram dolayısıyla ücretsiz geçiş uygulanacak.