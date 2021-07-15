Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu bayramda indirimli geçiş ücreti kaç TL? Ücretsiz mi?

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU

Otoyol 21, Türkiye'nin başkenti Ankara ile Mersin ilinin Tarsus ilçesini birbirine bağlayan otoyoldur. ve 'e bağlantı sağlamaktadır. Yolun Kulu ve Ulukışla yakınlarındaki bağlantı yollarıyla Konya'ya ve Kırşehir yakınlarındaki bağlantı yoluyla Kayseri'ye ulaşımı kolaylaştırması ve Edirne ile Şanlıurfa arasında kesintisiz otoban bağlantısını sağlaması hedeflenmektedir. Otoyol 21 Türkiye'nin en uzun otoyoludur.

Otoyol inşaatı 1978'de Pozantı-Tekir arasında başladı. 1983'te Gülek Boğazı'ndan geçen Tekir-Çamalan etabının yapımına başlandı. Pozantı-Tekir arasındaki bölüm 15 Aralık 1984'te hizmete girdi. Tarsus-Damlama etabı 12 Ekim 1992'de, Tekir-Çamalan etabı Mayıs 1993'te, Çamalan-Damlama etabı ise 25 Aralık 1993'te tamamlandı. Pozantı-Eminlik arasındaki kısım 12 Mart 2009'da, Eminlik-Kemerhisar kesimi ise 22 Kasım 2010'da trafiğe açıldı. Kemerhisar-Niğde Güney Kavşağı arası 1 Kasım 2011'de, Niğde Güney Kavşağı-Niğde Kuzey Kavşağı arası 20 Şubat 2013'te, Niğde Kuzey Kavşağı-Gölcük arası ise 16 Haziran 2014'te hizmete girdi.

Niğde-Ankara kesimi ve Kırşehir Bağlantı Yolu için YİD ihalesi, 14 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Otoyolun Ankara-Acıkuyu ve Gölcük-Alayhan etapları, 4 Eylül 2020'de trafiğe açıldı. Otoyolun son etabı olan Acıkuyu-Alayhan kesimi ise 16 Aralık 2020 tarihinde açılmıştır.

Otoyol güzergâhındaki Gülek Tüneli, yaban hayvanları için vahşi yaşam geçidi olarak yapılmıştır.