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    • Ekonomi
    • 15.07.2021 11:16
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    • 15.07.2021 11:16
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    Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu bayramda indirimli geçiş ücreti kaç TL? Ücretsiz mi?

    Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Bayramda tatil planlaması yapan binlerce vatandaş bayramda ücretsiz otoyollar içerisinde en uzun mesafe olan Ankara-Niğde Otoyolu’nun da ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenleyerek Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti hakkında bilgi verdi. Peki Ankara-Niğde Otoyolu bayramda indirimli ücreti kaç TL? Ücretsiz mi?

    takvim.com.tr
    Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar?

    Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu bayramda indirimli ücreti kaç TL? Ücretsiz mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi. Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti hakkındaki son bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    ANKARA-NİĞDE OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

    17 Temmuz'dan (saat 00.00) itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu'nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.

    Araç sınıfları Ankara-Kırşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Aksaray uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Nevşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Niğde uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Uygulanacak indirim ücreti (Yüzde)

    1. sınıf 78,5 92,5 104 115,5 20
    2. sınıf 88 104,5 117 130 40
    3. sınıf 106 125 140,5 156 40
    4. sınıf 135,5 156 179,5 199 40
    5. sınıf 164,5 194,5 218,5 243 40

    Öte yandan KGM'nin işletmesindeki otoyol ve köprülerde bayram dolayısıyla ücretsiz geçiş uygulanacak.

        ANKARA-NİĞDE OTOYOLU

        Otoyol 21, Türkiye'nin başkenti Ankara ile Mersin ilinin Tarsus ilçesini birbirine bağlayan otoyoldur. ve 'e bağlantı sağlamaktadır. Yolun Kulu ve Ulukışla yakınlarındaki bağlantı yollarıyla Konya'ya ve Kırşehir yakınlarındaki bağlantı yoluyla Kayseri'ye ulaşımı kolaylaştırması ve Edirne ile Şanlıurfa arasında kesintisiz otoban bağlantısını sağlaması hedeflenmektedir. Otoyol 21 Türkiye'nin en uzun otoyoludur.

        Otoyol inşaatı 1978'de Pozantı-Tekir arasında başladı. 1983'te Gülek Boğazı'ndan geçen Tekir-Çamalan etabının yapımına başlandı. Pozantı-Tekir arasındaki bölüm 15 Aralık 1984'te hizmete girdi. Tarsus-Damlama etabı 12 Ekim 1992'de, Tekir-Çamalan etabı Mayıs 1993'te, Çamalan-Damlama etabı ise 25 Aralık 1993'te tamamlandı. Pozantı-Eminlik arasındaki kısım 12 Mart 2009'da, Eminlik-Kemerhisar kesimi ise 22 Kasım 2010'da trafiğe açıldı. Kemerhisar-Niğde Güney Kavşağı arası 1 Kasım 2011'de, Niğde Güney Kavşağı-Niğde Kuzey Kavşağı arası 20 Şubat 2013'te, Niğde Kuzey Kavşağı-Gölcük arası ise 16 Haziran 2014'te hizmete girdi.

        Niğde-Ankara kesimi ve Kırşehir Bağlantı Yolu için YİD ihalesi, 14 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Otoyolun Ankara-Acıkuyu ve Gölcük-Alayhan etapları, 4 Eylül 2020'de trafiğe açıldı. Otoyolun son etabı olan Acıkuyu-Alayhan kesimi ise 16 Aralık 2020 tarihinde açılmıştır.

        Otoyol güzergâhındaki Gülek Tüneli, yaban hayvanları için vahşi yaşam geçidi olarak yapılmıştır.
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        Haberler Ekonomi Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu bayramda indirimli geçiş ücreti kaç TL? Ücretsiz mi?